谷歌Pixel 4真机正面曝光 额头部分十分抢眼

中关村在线消息：前段时间，有爆料称谷歌新一代旗舰机型Pixel 4系列将会采用保留整个额头部位的设计。日前，谷歌也亲自公布该机额头部分设计证实了此事。而今日，有外媒曝光了Pixel 4的真机上手图片。



网曝谷歌Pixel 4真机

根据图片显示，谷歌Pixel 4系列正面的造型与此前曝光的渲染图保持一致，在其他三边进一步收窄的情况下保留了整块额头的部位。根据官方消息，谷歌在这块宽阔的额头中配备了两个用于面部解锁红外相机、一个环境光/距离传感器、一个Soli雷达芯片、一个点投影仪和一个面部解锁照明灯。



Pixel 4额头部分的内部构造

这些组件使得Pixel 4可以支持包括面部解锁和隔空的手势操作，并且该机的面部解锁使用了3D原深感镜头捕捉面部容貌，会拥有与iPhone上的Face ID类似的高安全性。另外，谷歌还表示，他们正在设计一款与苹果不同的面部识别系统，使其可以在任何方向都能提供流畅的体验。

另外，谷歌官方还着重强调不必担心这项技术的安全问题，因为Pixel 4取得的面部数据会储存在Titan M安全芯片里，不会泄露。

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