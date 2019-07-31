晋江文学城已下线修文付费政策 作者可随意修改

中关村在线消息：近日晋江文学城为提高审核效率，推出作者修改文章需付费政策，引发大量作者不满，甚至有人向工商管理局投诉。据最新消息，晋江文学城目前已经将此政策紧急下线，目前其官方还未曾公开回应。



晋江文学城下线付费修文政策

报道称，今日有晋江文学城签约作者透露，今天中午收到晋江文学城的站内消息称：“根据大家的意见，我们已于2019.07.30把修改章节需要月石的功能下线，修改文章的限制已经取消，您可以任意修改文章。不过由于每次修改都要重新被审核，新提交的审核请求会自动排在审核队列的最后方，可能影响正常显示。由于待审核文本数量巨大，过审可能会比较慢，请耐心等待。”



晋江文学城称付费政策是为了减少不必要的修文次数

据了解，此前晋江文学城推出付费政策称，作者对章节进行修改第一次需扣除100月石，第二次200月石，第三次及以后则需要10点晋江币。

而晋江文学城方面表示，推出此政策是因为网站的400多万篇文章已成为巨大包袱，为了提高审核效率，希望通过一定措施来减少一些不必要的修文次数，保障审核通畅。

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