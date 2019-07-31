中关村在线消息：7月31日消息，小米公司最近几年一直非常注意在印度市场的发展，他们也针对印度推出了多个特定的品牌和机型。此前有传言显示，小米会砍掉POCO系列。就在最近，一款型号为POCO F2的手机现身跑分站，算是澄清了这一传闻。



小米新机现身跑分站：印度子品牌还活着

根据跑分站资料显示，小米POCO F2搭载了6GB运存，配备骁龙845处理器，运行基于Android 8.1的操作系统，单核跑分2473，多核跑分8633。显然，这是一款面向印度市场的旗舰机型。

调研机构Strategy Analytics近日公布了最新智能手机市场的研究报告。数据显示，今年第二季度印度智能手机出货量为3560万部，同比增长3%。

值得一提的是，在印度智能手机出货量排名前五名中，来自中国的小米、vivo、OPPO和realme占据了四席，分别位列第一、第三至第五。其中小米在印度第二季度的出货量突破了一千万台，以1020万的出货量位居第一。

其中唯一突破中国品牌的厂商就是来自韩国的三星，其以940万部的总出货量位居第二，同比增长了15%。

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