    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    小米新机现身跑分站：印度子品牌还活着

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：7月31日消息，小米公司最近几年一直非常注意在印度市场的发展，他们也针对印度推出了多个特定的品牌和机型。此前有传言显示，小米会砍掉POCO系列。就在最近，一款型号为POCO F2的手机现身跑分站，算是澄清了这一传闻。

    小米新机现身跑分站：印度子品牌还活着
    小米新机现身跑分站：印度子品牌还活着

    根据跑分站资料显示，小米POCO F2搭载了6GB运存，配备骁龙845处理器，运行基于Android 8.1的操作系统，单核跑分2473，多核跑分8633。显然，这是一款面向印度市场的旗舰机型。

    调研机构Strategy Analytics近日公布了最新智能手机市场的研究报告。数据显示，今年第二季度印度智能手机出货量为3560万部，同比增长3%。

    值得一提的是，在印度智能手机出货量排名前五名中，来自中国的小米、vivo、OPPO和realme占据了四席，分别位列第一、第三至第五。其中小米在印度第二季度的出货量突破了一千万台，以1020万的出货量位居第一。

    其中唯一突破中国品牌的厂商就是来自韩国的三星，其以940万部的总出货量位居第二，同比增长了15%。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米新机现身跑分站：印度子品牌还活着http://news.zol.com.cn/723/7232548.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7232548.html report 850 中关村在线消息：7月31日消息，小米公司最近几年一直非常注意在印度市场的发展，他们也针对印度推出了多个特定的品牌和机型。此前有传言显示，小米会砍掉POCO系列。就在最近，一款型号为POCO F2的手机现身跑分站，算是澄清了这一传闻。小米新机现身跑分站：印度子品牌还...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品