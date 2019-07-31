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    努比亚手机努比亚 Z20（全网通/5G版）

    努比亚Z20证件照曝光 依然采用双侧边指纹识别

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：努比亚Z20将于8月8日在北京正式发布，继努比亚总裁倪飞公布该机的外观设计细节图之后，其入网工信部的证件照也被曝光。

    努比亚Z20工信部“证件照”曝光：后置三摄、双闪光灯、第二屏幕
    网曝努比亚Z20证件照

    图片显示，努比亚Z20的确实采用了前后对称式双曲面的外观设计，与倪飞公布的设计图保持一致，其正面采用了一块6.42英寸的曲面AMOLED显示屏，整体的曲面效果与之前一加7 Pro十分相似。另外，该机并没有采用时下流行的屏下指纹技术，而是依然延续了努比亚X的双侧边指纹识别。

    努比亚Z20工信部“证件照”曝光：后置三摄、双闪光灯、第二屏幕
    努比亚Z20后置三摄横向放置

    背部采用了后置三摄的方案，相机模组横向排列在机身上方，相机的左右两侧还分别放置了两颗LED闪光灯。而相机的下方则是那块5.1英寸LCD显示屏，从图片来看，这块屏幕与背部的结合想过还是十分不错的，在息屏状态下能很好的保持背部的一体性。

    根据工信部入网信息显示，努比亚Z20将打造骁龙855 Plus移动平台，配备最高12GB+512GB的内存组合，机身内置3900mAh电池，并支持30W快充规格，运行Andirod 9操作系统。后置相机采用主摄为4800万像素的三摄组合。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：努比亚Z20证件照曝光 依然采用双侧边指纹识别http://news.zol.com.cn/723/7232538.html

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