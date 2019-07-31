携程与日本交通运营商达成合作：为游客提供规范服务

中关村在线消息：今天携程宣布与日本第一交通运营商达成合作，在携程App中接入日本出租车服务，为前往日本旅游的中国游客提供覆盖全、规范化、安全无忧的接送机、包车服务。

《2018年中国游客赴日旅游报告》显示，日本已成为中国公民出国旅游的第二大目的地国家，全年旅客超800万人次。由于日本对营运车辆管制严格，预约用车不方便，日本游客用车问题一直以来都是痛点。



携程宣布与日本第一交通运营商达成合作

据了解，携程境外用车服务进行了全面升级，从价格、服务、用车多样化等方面为出境游客提供完备的保障。服务费全透明，不存在隐形消费；支付方便，支持支付宝、微信支付，无需兑换外币。另外，为保障安全出行，携程提供7*24小时中文客服零时差服务。

携程境外专车业务总经理宋臻介绍，“此次与日本当地出租车运营商合作，目的在于能更加全面的覆盖中国自由行出境游客，都能快速在携程上找到所需车辆，解决日本旅游用车问题，且以当地出租车作为携程接送机、包车服务的配备车辆，出行更安全，为中国自由行出境游客保驾护航。”

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