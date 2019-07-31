T-Mobile携手OPPO 测试荷兰首个5G网络

中关村在线消息：据外媒报道，电信运营商T-Mobile携手OPPO在荷兰建立了第一个5G网络。海牙将成为荷兰首个建设5G网络的城市。海牙总部的T-Mobile 5G实验室，使用OPPO Reno 5G手机测试，下载速度达到850 Mbps，上传速度超过50 Mbps。



电信运营商T-Mobile携手OPPO在荷兰建立了第一个5G网络

OPPO荷兰首席执行官Harrison Chen称，我们很高兴能够与T-Mobile迈出这一重要的一步，我们为荷兰的首次5G网络测试的成功感到自豪。 OPPO Reno 5G的开发旨在将连接性提升到一个新的水平，我们期待与合作伙伴一起进一步塑造荷兰5G时代的发展。

T-Mobile荷兰的CTIO Kim Larsen称，T-Mobile一直在为客户寻找最新，最快，最具创新性的设备。OPPO是全球最大的智能手机制造商之一，也是5G设备的领导者之一；通过我们的5G实验室，测试了5G技术的不同功能，消费者马上可以体验到5G技术了。

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