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    三星新三防手机渲染图曝光 或于8月9日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒Android Headline爆料，三星正和美国电信运营商AT&T合作开发下一代Galaxy Active三防手机

    三星三防手机新渲染图曝光 或于8月9日发布
    三星三防手机新渲染图曝光 或于8月9日发布

    目前关于这款新机的信息并不是很多，除了渲染图之外不清楚规格和售价等其他信息。 这款三防手机曾在MWC 2019上亮相过，当时说这款手机会采用类似Galaxy S9的规格，但至今仍不确定具体的规格参数。

    从渲染图来看Galaxy Active2019款秉承了该系列的设计元素，并融合了Galaxy S系列的一些特性。机身正面依然保留易于使用的物理按钮。

    外媒猜测三星不会让Active系列跟随Galaxy S系列一起获得更新，而是采用了完全不同的发展策略，毕竟去年用户期待的Galaxy S9 Active并未发布。

    该渲染图中显示为美国运营商AT&T版本，时间为8月9日，暗示三星可能会在Galaxy Note 10系列发布之后面向美国市场推出这款手机。

    这款手机是G889，7月初通过FCC的型号为“SM-G889A”的设备，FCC上市很可能是这款AT＆T手机的变种。

    根据今年MWC上透露的谣传信息，Galaxy Active（2019）装备了分辨率为2540*1440的5.2英寸屏幕，装备了三星自家的Exynos 9610处理器，4500mAh容量电池，运行Android 8.1系统。

    机身背面为1220万像素主摄，正面为800万像素自拍摄像头。此外渲染图中可以看到指纹传感器位于后置摄像头旁边。

    （文中图片来自互联网）

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