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    努比亚手机努比亚 Z20（全网通/5G版）

    倪飞公布努比亚Z20外观 前后对称式双曲面设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：努比亚将于8月8日在北京正式发布旗下最新旗舰——努比亚Z20。刚刚努比亚技术有限公司总裁、努比亚品牌联合创始人倪飞在微博表示该机将采用前后对称式双曲面设计，并放出了努比亚Z20的外观设计细节图。

    官方公布努比亚Z20外观细节图：前后对称式双曲面
    努比亚Z20外观设计细节图

    从图片来看，努比亚Z20的外观设计与此前流出的真机谍照一致，其采用了柔性显示屏技术，正面整体的视觉效果与中兴天机Axon10 Pro类似，同时还拥有极高的屏占比。

    此外，根据工信部入网信息显示，努比亚Z20将延续此前努比亚X机型的前后双屏设计，正面采用一块6.42英寸的AMOLED显示屏，背面则是5.1英寸LCD显示屏，青后双屏的分辨率都是2340×1080。

    努比亚Z20手机真机曝光，高屏占比
    努比亚Z20真机谍照

    核心配置方面，努比亚Z20将打造骁龙855 Plus移动平台，配备最高12GB+512GB的内存组合，机身内置3900mAh电池，并支持30W快充规格，运行Andirod 9操作系统。后置相机采用主摄为4800万像素的三摄组合。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：倪飞公布努比亚Z20外观 前后对称式双曲面设计http://news.zol.com.cn/723/7232488.html

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