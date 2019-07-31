中关村在线消息：近日据外媒消息，微软正在加大对太阳能的投资，原因是为了减少数据中心的碳足迹。2023 年的时候，其亚利桑那州数据中心有望使用 70% 的可再生能源。



微软亚利桑那州新数据中心将太阳能做主要能源

微软称，其计划在该州 El Mirage 和 Goodyear 开发新的数据中心园区，成为世界上设计得最可持续运营的数据中心，采用 100% 的可再生能源。



亚利桑那州吸引了越来越多的科技行业和人才，为员工提供经济实惠的生活质量。更棒的是，该州每年可享受 200 个阳光明媚的日子，使之成为了投资太阳能的理想之处。

微软表示，正在与当地太阳能公司 First Solar 和 Sun Stream 2 光伏太阳能发电厂合作。在理想情况下，微软新数据中心可充分利用该工厂 150 兆瓦的产能。

随着越来越多合作伙伴的加入，微软致力于用上最新、最佳的可再生能源。到目前为止，这已经为微软带来了 1.5 吉兆瓦的能源。

作为合作的一部分，First Solar 还可获得微软第一手的云服务和技术支撑（如 Azure IoT Hub 和 SQL 数据支撑），以满足其各种商业利益。

微软希望拓展与该州太阳能发电场的合作，以解决该州水资源保护和补给的问题。这项工作旨在提高亚利桑那州水资源的弹性，帮助该州更好地制定干旱应急预案。

微软对该项目的投资，也催生了 Water Funder Initiative 的一对一现金匹配，以支持该州进一步扩大该项目的影响、让科罗拉多河印第安部落受益，最终为米德湖带来更高效的水利基础设施。

微软亚利桑那数据中心的可持续发展项目，一直受到很多人的关注。微软表示，终极目标是让所有数据都能够以 100% 可再生能源运行。

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