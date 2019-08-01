ChinaJoy 2019五大看点抢先带你看

中关村在线消息：2019年第十七届ChinaJoy即将于8月2日至5日在上海新国际博览中心开幕。今年，ChinaJoy亮点不少，特别是在游戏试玩与互动上可谓是做足了文章，对于游戏玩家来讲体验上够友好。



ChinaJoy 2019五大看点抢先知

在数字娱乐及智能娱乐软硬件产品领域，众多厂商比如英特尔、AMD、NVIDIA、高通等等厂商也都是携自家顶级产品及TOP级别合作厂商参展。这对于游戏玩家来说自然是不容错过的饕餮盛宴。

下面就我我们总结的本届ChinaJoy上的5大看点：

01 13万平米展区 一天逛不完



ChinaJoy展位图

来自ChinaJoy官方提供的数据显示，今年BTOC互动娱乐展示区是面向公众开放的综合性数字娱乐主题展示区，展出面积高达13万平米，汇集千余款全球顶级游戏大作、数字娱乐及智能娱乐软硬件产品，来自中外近300家数字娱乐企业参展，5000余台游戏体验机及数字娱乐和智能娱乐软硬件。



目前ChinaJoy官方已经放出了2019 ChinaJoy各展馆展位图。各位看官可要收好了。



BTOC-N馆



BTOC-E馆

根据ChinaJoy官方提供数据，预计展会四天入场总人数将达到35万人次，所以说到时候早起去展馆可以避开人流，这个很重要。



02 英特尔、高通主题展馆多看看

本届ChinaJoy上，英特尔和高通分别承包了BTOC-E2以及BTOC-E4馆作为自己的主题场馆。



英特尔主题馆BTOC-E2

英特尔主题馆BTOC-E2：将围绕“为游戏而生”主题展开。英特尔将带来酷睿i7和酷睿i9系列旗舰产品，以及OEM伙伴基于以上芯片所打造的最高端游戏设备。如惠普“暗影精灵”家族系列产品、联想拯救者系列、雷蛇灵刃天使系列战机以及同方新品PC等。另外像是京东、天猫、网鱼网咖等产业合作伙伴的也将会一同亮相。即天猫、京东等将分别发布 “英特尔天猫超级品牌日”“京东英特尔超级品牌周”等活动。



高通主题馆BTOC-E4

高通主题馆BTOC-E4：以“快”、“顺”、“久”、“酷”、“智”为主题，届时高通将携手包括vivo、黑鲨、努比亚、华硕、腾讯游戏、一加、OPPO和小米在内的产业链合作伙伴，为全球游戏发烧友带来一场最酷炫的移动游戏盛宴，其中搭载最新移动平台骁龙855 Plus的终端也将亮相。

此外，高通平台的XR终端、以及骁龙笔记本产品也将会一一亮相，为看官提供全新的沉浸式移动游戏体验。

03 暴雪、万代南梦、任天堂等大佬齐聚

暴雪游戏展台主要以试玩体验区为主。比如使用《炉石传说》奥丹姆奇兵的新卡对战，或是提前在《魔兽世界》怀旧服中探索，以及畅玩《魔兽争霸III》的趣味RPG内容等等。



暴雪游戏展台主要以试玩体验区为主



万代南梦宫本届ChinaJoy上以Dragon Ball龙珠世界巡展元素为主题

万代南梦宫本届ChinaJoy上以Dragon Ball龙珠世界巡展元素为主题。届时不仅会有最新的龙珠主题模型手办玩具展示、以及龙珠周边游戏的信息公布外，还有TAMASHII NATIONS——2019 ChinaJoy会场限量品发售！



腾讯游戏携手任天堂亮相2019 ChinaJoy

腾讯游戏携手任天堂亮相2019 ChinaJoy，这也是任天堂首次参加ChinaJoy大展。据了解，任天堂将在现场提供《超级马力欧 奥德赛》《精灵宝可梦 Let's Go！皮卡丘》《精灵宝可梦 Let's Go！伊布》《塞尔达传说 旷野之息》《马力欧卡丁车8 豪华版》等游戏试玩体验。

04 5G云游戏来了

5G商用牌照的发放之后，国内运营商便开始加快5G网络的部署。随之5G应用和搭载5G技术的游戏设备成为厂商重点关注领域，同时也是用户关注的焦点。

在5G技术上，本届ChinaJoy上携手包括vivo、黑鲨、努比亚、华硕、腾讯游戏、一加、OPPO和小米在内的产业链合作伙伴在现场将会展示最新的5G手机产品，其中vivo旗下首款5G手机也将亮相，并在现场进行测速展示。

不仅如此，一加手机也将带来5G云游戏的展示。顺网云电脑及顺网云游也将在ChinaJoy上展示云游戏，如玩家将可以通过普通电视体验到《火影忍者：究极风暴4 》、《 鬼泣5 》、《尘埃4》、《古墓丽影：暗影》等PC游戏大作。

5G应用方面，分众游戏将会推出5G专属游戏引擎，迎合5G低延时、高宽带、大连接的关键能力，并现场展示5G专属引擎打造的手游电竞、AR等热门5G应用。

05 NVIDIA联手ZOL打造RTX. IT'S ON.



NVIDIA展区示意图

NVIDIA将联合中关村在线一同亮相ChinaJoy2019大展。双方联合打造的展区共分为“RTX IT'S ON帧能赢”、“NVIDIA STUDIO 创作不限速”、“RTX畅流直播”、“AR/VR Ready”四大区域。



NVIDIA GeForce RTX平台

其中在游戏区域，GeForce RTX平台将成为绝对的核心，NVIDIA 以及合作伙伴也将展出包括RTX SUPER 系列显卡在内的多款显卡，同时超过百台的基于 GeForce RTX GPU 的高端PC 产品也将在此展区亮相，为玩家带来极致的游戏体验。

NVIDIA结合当下热门游戏，打造沉浸式用户体验。《堡垒之夜》、《APEX 英雄》和《战地Ⅴ》等热门游戏纷纷登场，现场在提供完美游戏体验同时，还突出NVIDIA最新产品的技术优势和性能。

直播专区则是将主要展现NVENC强大编码效率。届时主播们将见到全新RTX主播机，其搭载的全新 RTX 硬件编码器提升15%的编码效率，带来相比CPU x264 Fast编码更好的图像质量。另外NVIDIA RTX GPU已针对OBS、XSplit、虎牙与斗鱼直播客户端推出最新优化可将直播性能损耗最高降低 50%，让主播轻松兼顾高性能游戏和高画质推流。



直播专区则是将主要展现NVENC强大编码效率

创作设计专区是NVIDIA展区最值得玩味的区域之一。该区域NVIDIA设计了“NVIDIA STUDIO 创作不限速”主题，届时多款NVIDIA Studio PC 和全新的RTX Studio 笔记本电脑悉数亮相。NVIDIA Studio PC 配备RTX GPU，支持实时光线追踪，具备基于人工智能的图形处理能力和高分辨率视频编辑能力，再配合工作室级软件将会改变广大创作者对于创作工具的认知，同时亦将会这个群体提供更加广阔和便捷的设计工具，提前感受未来创作的魅力。同时对于在移动办公时仍需要高性能工作的内容创作者而言，全新的RTX Studio 笔记本电脑更是完美工具。



创作设计专区是NVIDIA展区最值得玩味的区域之一

此外在现场NVIDIA将设置小型绿幕，每位观众可以录制一段绿幕小视频，现场的设计师会为其制作一段特效短视频。并导出给参与者，如抖音、微博、朋友等。还有机会获得纪念奖品。

NVIDIA还在AR/VR展示领域带来了最新的AR/VR设备，搭载GeForce RTX™ 平台，从此便有了连接未来的可能，透过它，未来不再触不可及，在这里，玩家可以到感受NVIDIA +人工智能技术带来的未来娱乐新体验。



明星电竞战队嗨翻现场

不仅如此，在电竞主舞台区届时拟邀堡垒之夜NEWBEE站队、绝地求生EDG站队等明星电竞站队亮相，同时洗才能航还将通过“战队水友赛招募”活动方式开展电竞互动High翻全场。

怎样还不过瘾？8月2日当天来BTOC-E5馆S101主展区现场体验下就知道了。

06 写在最后

以上五点就是今年ChinaJoy主要场馆重点信息汇总，各位一定要提前做好攻略，找准目标、牢记路线，到了现场才能应对自如。

今年还是ChinaJoy诞生的第15个年头，一直以来游戏、硬件、coser是每年ChinaJoy不变的主题，自然今年也不例外。但是每年ChinaJoy又有所不同，从游戏到ACG，再到泛娱乐，又到如今的“新经济”等等。

在你心中ChinaJoy又是什么样子的呢？

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