中关村在线消息：7月31日消息，今天知名芯片厂商联发科正式对外宣布，他们将正式推出Helio G90系列芯片。这一系列芯片主要定位为游戏手机市场，联发科希望能够通过Helio G90系列芯片来获取更多的市场。



联发科发布Helio G90芯片：发力游戏市场

除了Helio G90系列之外，联发科在这次发布会上发布了芯片级游戏优化引擎技术MediaTek HyperEngine。两者相结合，势必给合作厂商的游戏手机带来更强劲的性能。其中，Helio G90T成为了全球首款获得德国莱茵TV手机网络游戏体验认证的芯片，支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素摄像头的超高清拍照和双关键字语音唤醒等技术。

联发科技无线通信事业部总经理李宗霖在接受采访时表示，“游戏、社交和购物已成为智能手机的前三大应用，我们全新的Helio G90系列芯片致力于带给消费者更好的使用体验，尤其针对游戏需求进行再度升级。”

根据联发科技官方表示，目前的手游玩家都饱受网络延迟的困扰，经常会在游戏过程中出现各种漂移、放不出技能等问题，而Helio G90芯片专门针对网络延时问题进行了优化，提升手机用户的游戏体验。

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