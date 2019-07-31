ROG游戏手机官方发表致歉信 全力提升产能

中关村在线消息：华硕在上周二发布ROG游戏手机2代，该机今天在全网开启首销，但是因为极高的人气，远远的超出ROG官方的预期，也造成了这款手机开抢后很快售罄的情况。对此，ROG游戏手机官方向粉丝发表了一封致歉信。



ROG游戏手机发表致歉信

ROG游戏手机官方表示，ROG游戏手机2极高的人气使得该机在73秒内销量破万，但是这也造成了许多玩家无法第一时间抢到手机的情况。目前ROG产线和工作人员以全力投入提升产能，将于8月4日和8月7日开放第二波抢购，8月12日开放第三波抢购，尽最大努力满足玩家的需求。



ROG游戏手机2拥有一块十分出色的屏幕

据了解，华硕ROG Phone 2拥有极高人气的原因之一就是其搭载了一块可以带来超高游戏体验的显示屏。虽然这块屏幕的分辨率仅为1080P，但是其支持10位HDR，还支持最高120Hz刷新率和240Hz触控采样率以及屏下指纹识别，可以极大地提升游戏体验。



ROG游戏手机2支持外接各种功能模块

此外，在核心配置方面华硕ROG Phone 2也拥有强劲的性能，其搭载了高通最新发布的骁龙855+旗舰处理器，提供最高12GB+512GB存储组合，并标配UFS 3.0存储规格。机身内置6000mAh超大电池，并支持30W快充规格。运行基于Android 9的ZenUI 6操作系统。

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