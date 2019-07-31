中关村在线消息：7月31日消息，今天荣耀手机官方正式对外宣布，新机荣耀9X首日销量突破30万台，这一销售成绩也突破了荣耀线上线下首销的新纪录。值得一提的是，荣耀9X成为了2019年天猫、京东、苏宁手机新品首发日销量冠军。



荣耀9X首日销量突破30万：创下荣耀新纪录

荣耀9X正面采用了一块6.59英寸全面屏，配备升降式前置摄像头避免前摄开孔，使得屏占比达到了92%。背部采用后置双摄方案，规格分别4800万像素主摄+200万像素景深镜头，配备了荣耀最新研发的猫头鹰夜拍算法，支持AIS手持超级夜景2.0功能。

核心配置方面是荣耀9X系列的一大卖点，其搭载了麒麟810处理器，是目前全球首款7nm制程的中端处理器，并配备旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

价格方面，荣耀9X 4+64GB版售价1399元，6+64GB版售价1599元，6+128GB版售价1899元，提供了魅海蓝、魅焰红、幻影紫与幻夜黑四种机身配色可供选择。

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