美国希望全球范围内解禁波音737MAX机型

中关村在线消息：据外媒报道，近日美国联邦航空管理局公开表示，希望世界各地的民用航空当局能批准波音737 MAX复飞。



美国联邦航空局希望取消波音737 MAX的禁飞

美国联邦航空局代理局长丹·埃尔韦尔表示，目前波音公司正在努力解决737 MAX机型的缺陷，并且他们正与来自欧盟、加拿大和巴西的同事合作，从而解决他们对波音737 MAX机型的担忧。



波音737 MAX重大事故频出

据了解，波音737 MAX机型在此前5个月内该机型发生了两起重大的坠机事故，造成346人死亡。在那之后波音公司一直深陷危机，美国联合航空、西南航空和美国航空公司纷纷表示，他们将取消737 Max的航班。这样的举动对于波音公司来说，无异于一个重大的打击。

另外，此前沙特的一家航空公司还取消了与波音公司签订的订单，而改用空客A320neo系列飞机，这笔订单中包含了价值59亿美元的波音737 MAX机型。



737 MAX事件致使空客反超波音

737 MAX事件也导致波音公司今年上半年订单棕交付量则下滑了37%。而反观其竞争对手空客（空中客车公司）在上半年的交付量却增长了28%，这是8年来空客首次超过波音的客机交付量。

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