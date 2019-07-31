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    云端安全风险报告：安全漏洞已超过3400万个

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：Palo Alto Networks日前发布了2019 年上半年度云端威胁风险报告。报告指出云端储存提供商发布修补程序存在安全漏洞。团队发现AWS、Azure 及GCP 存在超过3,400 万个安全漏洞。超过 4万个平台使用预设配置，使用最简单的搜索词也能进行识别。Palo Alto Networks认为随着云端使用率提高和网络环境越趋复杂，这个问题会变得更严重。

    云端安全风险报告：安全漏洞已超过3400万个
    Palo Alto Networks日前发布了2019 年上半年度云端威胁风险报告

    报告还指出，在过去18 个月，65% 的报告事故是因配置错误造成，云端架构受攻击后，主要后果是导致数据泄漏。

    此前，国家互联网应急中心发布《中国互联网网络安全报告》显示，云平台成为发生网络攻击的重灾区，云服务商和云用户应加大对网络安全的重视和投入，分工协作提升网络安全防范能力。仅去年一年，国家互联网应急中心共协调处置网络安全事件10.6万起，包括网页仿冒、安全漏洞、恶意程序、网页篡改、网站后门、DDoS攻击等。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：云端安全风险报告：安全漏洞已超过3400万个http://news.zol.com.cn/723/7232314.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7232314.html report 796 中关村在线消息：Palo Alto Networks日前发布了2019 年上半年度云端威胁风险报告。报告指出云端储存提供商发布修补程序存在安全漏洞。团队发现AWS、Azure 及GCP 存在超过3,400 万个安全漏洞。超过 4万个平台使用预设配置，使用最简单的搜索词也能进行识别。Palo Alto Ne...
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