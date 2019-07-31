Redmi K20 Pro新配色明日开售 全系降价300元

中关村在线消息：昨天，Redmi红米手机官微宣布将推出全新配色“夏之蜜语”版K20 Pro，该机将在8月1日正式开售。今日，其官方再次宣布K20 Pro全系降价300元，到手价2299元起，其中还包括新推出的夏之蜜语配色。



Redmi K20 Pro新配色明日开售

从Redmi红米手机官方公布的图片来看，这款新配色于刚刚发布的小米CC 9美图版配色十分相似，采用了淡金色、淡粉色以及天蓝色等颜色互相融合的渐变效果。



Redmi K20 Pro配置不变

配置方面，夏之蜜语配色与其他版本保持一致，正面采用一款6.39英寸的“极界全面屏”，搭配了升降式的前置相机模组，使得正面并无多余开孔，屏占比高达91.9%。核心方面搭载了高通骁龙855处理器，内置4000mAh电池，并支持27W快充规格。

拍照方面，该机后置相机采用4800万主摄+800万人像+1300万超广角的三组合，主摄为采用索尼IMX586传感器；升降式的前置相机为2000万弹像素摄像头，并支持大广角全景合影。



Redmi全系推出优惠活动

另外，Redmi官方还宣布了以下4项优惠活动：1.Redmi K20，6+128GB版直降100送移动电源，到手价1999元；2.Redmi Note7系列，6GB版直降200，到手价1199元起；3.Redmi7，3+32GB/ 4+64GB版直降100，到手价699元起；4.Redmi红米7A，2+16GB版直降50，到手价499元。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K20 Pro新配色明日开售 全系降价300元http://news.zol.com.cn/723/7232278.html