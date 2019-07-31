苹果财报尽显手机业务颓势 新iPhone能救苹果吗？

苹果在今天凌晨正式公布该公司2019财年第三财季的财务报告，财报显示，苹果该财季净营收538.09亿美元，较去年同期增长1%；净利润100.44亿美元，较去年同期下滑13%。而最重要的iPhone业务方面下滑也非常明显，259.9亿美元的营收较去年同期的299.06亿美元下跌了超过13%。

面对这样的业绩，人们不禁要问，苹果真的后劲不足了吗？马上9月要发布的新iPhone会帮助苹果摆脱困境吗？笔者对此有自己的一点看法，在此与大家分享讨论。

01 iPhone业务尽显疲态



iPhone XS

首先就苹果的现状来看，除了iPhone之外的业务都获得了比以前更大的提升速度，其中可穿戴设备、家具和配件的销售额达到55.25亿美元，同比增长了48%，iPad、Mac和服务类chan产品的营收都达到了一个新高度。

但问题就出在iPhone这，要知道这是苹果在新世代崛起的关键，现在苹果的大部分业务也是围绕这个核心产品进行构筑的，如果iPhone立不住，其他业务现在发展再好也是空中楼阁。

对于iPhone来说，销量下滑已经是个现实情况，尤其是在中国市场的疲软没有任何好转的迹象，而在新兴市场的局面远没有打开。这就意味着想要保持增长，能做的就是提高单品价格和利润率。

但我们都知道，iPhone的单品价格上探的空间已经基本没有了，去年的iPhone XR Max已经超过了万元，很难想象大众市场会接受更高的价格。而在成本方面，苹果“压榨”供应链也几乎已经到了极限，继续压缩成本可能会让供应链反弹，现在又不是除了苹果就没别的订单可以接了。

可以说，苹果现在的后劲严重不足，或者说提前领跑了这么多年，已经把自己的空间挤压到极限了。

02 新iPhone想要救苹果难上加难

再来说说今年的新iPhone是否会给苹果带来转机，笔者本人并不是很看好，主要问题还是出在产品上。

首先从核心硬件角度来看，今年的iPhone想要赶上5G的首班车是来不及了，而在新处理器上仍然还是7nm工艺，从核心上来看提升就一般。

现在新iPhone的外观也都已经曝光的差不多了，可以说与前两代产品的差别几乎没有，除了背面那个从一开始就被疯狂diss的“浴霸”摄像头组，但从设计角度也难以吸引老用户升级换代。



传闻中的新iPhone渲染图

通过已经公测的iOS 13系统，我们也可以大概判断出新iPhone会有哪些新功能的支持，可遗憾的是称得上变革的东西也没有。

考虑到明年发布的iPhone很可能同时用上5G网络和5nm工艺，今年这个处于尴尬过渡期的iPhone真的很难会有两眼的市场表现，更多的消费者会选择等待明年的大升级版，把今年直接跳过。

那么苹果的对策是什么呢？其实也很容易想到，就是拓展中端市场，所以今年苹果要一口气推出三款iPhone，这是以前从未有过的。

既然老用户憋着劲等明年的新机，那么引入新的苹果用户就成了最大的增长点，通过三款不同档位的机型扩大消费者人群，这可能苹果现在唯一能做的。

但老实说，从历史上看，苹果的中端产品很难达成价格和品质的平衡，低于5000元价位的机型往往缩水严重，要知道5000元可是安卓阵营火力最强的区域，是能和顶配iPhone掰手腕的，苹果拿个缩水货想在这里讨便宜几乎是等着挨打。

03 吃完iPhone老本的苹果迷茫了



乔布斯凭一部iPhone开创了一个时代

苹果现在最大的痛就是偏偏核心业务出了问题，更重要的是，没有了乔布斯这样的存在，苹果现在根本不知道下一个像当年iPhone那样开启了一个时代的新产品形态在哪里，空有巨大身家不知该把钱往哪里花。

其实现在的苹果给我们一种感觉就是，从一个产品精简化的公司向一个大杂烩公司转变，这一幕何其似曾相识。当年乔布斯就凭着一个苹果电脑打下了江山，之后苹果陷入迷茫，直到等到乔布斯回归又以一部iPhone开创了一个时代。

现在没了乔布斯，艾维也走了，苹果又陷入了一个新的迷茫期，什么都要做，做电视、搞VR、研发汽车，现在又涉足了金融。下一个帮助苹果开创新时代的产品是什么？抱歉，不知道。

都说库克是个守成之君，但如今科技行业已经走到了十字路口，光是守成恐怕是不够的，苹果能否继续辉煌下去，我们要打上一个大大的问号。

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