中关村在线消息：近日，在最新放出的官方预告视频中，三星已经确认将会推出Galaxy Tab S6智能平板和Galaxy Watch Active 2智能手表两款产品，前者将于7月31日发布，而后者会在8月5日亮相。







三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相

本次曝光的预热视频将较多的篇幅留给了Galaxy Tab S6智能平板，其中确认了此前谣传中的多个信息。



其中包括机身背面采用后置双摄像头，可通过磁性连接到平板的键盘，以及位于机身背面的S Pen手写笔。

而Galaxy Watch Active 2手表装备了一个窄边框的屏幕，为手指提供足够的空间来使用传闻中的触控式边框。

此外预热视频中还显示该手表具备心率传感器闪烁，可能暗示其EKG功能。不过根据外媒Wearable此前的报道，该功能需要通过监管部门的审批因此可能需要等到2020年才能使用。

（文中图片来自互联网）

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