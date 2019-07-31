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    三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，在最新放出的官方预告视频中，三星已经确认将会推出Galaxy Tab S6智能平板和Galaxy Watch Active 2智能手表两款产品，前者将于7月31日发布，而后者会在8月5日亮相。

    三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相

    三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相
    三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相

    本次曝光的预热视频将较多的篇幅留给了Galaxy Tab S6智能平板，其中确认了此前谣传中的多个信息。

    其中包括机身背面采用后置双摄像头，可通过磁性连接到平板的键盘，以及位于机身背面的S Pen手写笔。

    https://wx2.sinaimg.cn/large/006aIdVlly1g5ipe023ikg30m80ciqva.gif而Galaxy Watch Active 2手表装备了一个窄边框的屏幕，为手指提供足够的空间来使用传闻中的触控式边框。

    此外预热视频中还显示该手表具备心率传感器闪烁，可能暗示其EKG功能。不过根据外媒Wearable此前的报道，该功能需要通过监管部门的审批因此可能需要等到2020年才能使用。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星GalaxyTabS6和GalaxyWatchActive2提前亮相http://news.zol.com.cn/723/7232251.html

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