三星Note10+真机曝光 前摄居中打孔屏占比极高

中关村在线消息：近日，随着三星Galaxy新品发布会日期的临近，关于Galaxy Note10系列的爆料越来越多。今日，有网友曝光了Galaxy Note10+的真机上手图片。



网曝三星Note10+真机图

从图片可以来看，三星Note10+依然延续双曲面屏的设计，但是好像屏幕的曲率相比S10有所改变，单从视觉上来拥有极高的屏占比，并且将S10系列饱受诟病的前摄开孔改为了居中放置，并且仅配备了单颗摄像头。



三星Galaxy Note 10+渲染图

根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面的屏幕尺寸为6.8英寸，屏幕分辨率为3040*1440。核心搭载高通骁龙855+处理器，内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充，运行最新版One UI系统。



三星Galaxy Note 10系列配置信息

拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

（本文图片来自网络）

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