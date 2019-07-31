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    三星手机三星 GALAXY Note 10 PLUS（全网通）

    三星Note10+真机曝光 前摄居中打孔屏占比极高

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，随着三星Galaxy新品发布会日期的临近，关于Galaxy Note10系列的爆料越来越多。今日，有网友曝光了Galaxy Note10+的真机上手图片。

    三星Galaxy Note10+真机泄漏：窄下巴隐约可见
    网曝三星Note10+真机图

    从图片可以来看，三星Note10+依然延续双曲面屏的设计，但是好像屏幕的曲率相比S10有所改变，单从视觉上来拥有极高的屏占比，并且将S10系列饱受诟病的前摄开孔改为了居中放置，并且仅配备了单颗摄像头。

    三星Galaxy Note 10官方渲染图首曝：边框极窄
    三星Galaxy Note 10+渲染图

    根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面的屏幕尺寸为6.8英寸，屏幕分辨率为3040*1440。核心搭载高通骁龙855+处理器，内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充，运行最新版One UI系统。

    三星Note 10配置全曝光 或搭载骁龙855+
    三星Galaxy Note 10系列配置信息

    拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note10+真机曝光 前摄居中打孔屏占比极高http://news.zol.com.cn/723/7232244.html

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