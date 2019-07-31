中关村在线消息：7月31日消息，今天苹果公司正式发布了新一季度财报，并举行了财报电话会议。在这次会议上，库克提及了近期苹果收购了英特尔调制解调器部门。他认为这样的举动帮助了苹果掌握这一领域的核心技术。



库克评价收购英特尔基带业务：掌握了核心技术

库克表示，收购英特尔调制解调器部门是苹果公司以美元计的第二大收购交易，同时也是苹果有史以来规模最大的员工人才收购。这次收购之后，苹果有机会获得更多机会获得专业人才。英特尔调制解调器部门拥有无线技术专利组合超过17000件，这对于苹果至关重要。

值得一提的是，此次苹果的收购主要针对智能手机方面的调制解调器的研发，未来英特尔还可以继续开发连接PC、工业设备和自动驾驶汽车等领域的调制解调器芯片。

苹果公司今天发布了2019财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为538.09亿美元，比去年同期的532.65亿美元增长1%；净利润为100.44亿美元，比去年同期的115.19亿美元下降13%。

其中，第三财季大中华区净营收为91.57亿美元，比去年同期的95.51亿美元下降4%。苹果公司第三财季来自于iPhone的净营收为259.86亿美元，相比之下去年同期为294.70亿美元。

苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。受此影响，苹果公司盘后股价大幅上涨逾4%。

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