中关村在线消息：苹果今日发布了2019财年第三季度财报，在随后的分析师电话会议上，首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)针对分析师所提的问题做了回答。其中就表示，过去两个季度，苹果在中国的营收都取得了较好的增长。



大中华区营收下跌 苹果库克：对该业绩依旧满意

库克在回答有关苹果大中华区业绩时称，“上个季度苹果在中国市场的良好表现，是多种因素综合作用的结果。从增值税（VAT）降低来看，(中国)政府不久前刚出台了大胆的刺激措施，我们也相应采取了一些定价行动。”

“我们在零售店设立了以旧换新和分期付款计划，”他继续说道，“并与某些渠道合作伙伴在这方面展开了合作。在这一季度，我们看到苹果与整个苹果生态系统的合作变得日益密切。”

库克表示，从iPhone到Mac再到服务业务，苹果在中国的所有主要产品类别都实现了增长。“一切都在循序渐进地改善，所以可以说，我们对这些结果或进步再满意不过了。”

根据财报显示，苹果第三财季大中华区净营收为91.57亿美元，比去年同期的95.51亿美元下降4%。

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