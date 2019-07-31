中关村在线消息：近日据外媒消息，三星也在欧洲申请了大量有关 Galaxy A 系列新机的商标，从 Galaxy A10 移一直到 Galaxy A80 。











三星接连申从Galaxy A11到Galaxy A91的新商标

尽管目前尚不清楚三星将如何为明年的智能机产品线命名，但其中低端机型显然会迎来一次较大的井喷式发展。



与此同时，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 爆料，2019 年 7 月 29 日，三星电子向欧盟知识产权局（EUIPO）提交了至少 9 份商标申请，所有都与 Galaxy A 系列智能机有关。

分别是 A11、A21、A31、A41、A51、A61、A71、A81、以及 A91，注册类别均为第 9 类，涵盖了智能机、手机、平板等领域。

代理提交本次商标申请的，是来自西班牙马德里的 Abril Abogados 事务所。该公司经常以三星电子的名义行事，比如本月早些时候的三星 LED 照明应用。

据猜测，三星明年可能简单地将 Galaxy A 系列新机的名称从‘0’改为‘1’，比如 Galaxy A10 由 Galaxy A11 继承、A20 由 A21 接班、并以此类推。

申请文件还表明，三星似乎并没有做好在 2020 年发布 Galaxy Axxx 系列产品线的准备（比如 Galaxy A100 和 A100 等）。

三星习惯于不再申请文件中提及‘Galaxy’，而是直接以 Samsung Axx 来申请，并在后续加上‘Galaxy’，毕竟三星已经拿到了这个商标，没必要多此一举。

估计三星会将 Galaxy A11、A21 和 A31 定义为入门级产品，Galaxy A41、A51 和 A61 覆盖中端，而 Galaxy A71、A81 和 A91 或可与高端的 Galaxy S 系列一战。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星接连申从Galaxy A11到Galaxy A91的新商标http://news.zol.com.cn/723/7232239.html