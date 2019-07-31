    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，7月30日下午苹果CEO蒂姆·库克在与投资者进行的电话会议上表示，公司的目标是在美国组装2019款Mac Pro，为了强调这款新设备将在美国组装，苹果甚至还制作了一段宣传视频。

    苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税
    苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税

    但目前苹果并未披露其在今年6月在WWDC上发布的Mac Pro是否也会有同样的计划。

    库克指出，在美组装正是苹果要求美国政府免除其从中国进口商品关税的原因。

    库克说道，“就排除条款而言，我们一直在美国生产Mac Pro，我们希望继续这样做。因此，我们目前正在努力并在产能上进行投资，因为我们希望继续留在这里。这就是排除在外的原因。所以我们解释了这一点，希望能有一个积极的结果。”

    在上周五，特朗普拒绝了这一排除请求，但很明显，库克仍希望最终能得到对苹果有利的决定。

    此前有媒体曾报道称，Mac Pro的生产将完全转移到中国。对此苹果没有反驳，但仍有一种可能性，即上述两种说法都是正确：苹果可能会在投产初期在中国组装，之后再转移到美国。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税http://news.zol.com.cn/723/7232141.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7232141.html report 855 中关村在线消息：近日据外媒报道，7月30日下午苹果CEO蒂姆·库克在与投资者进行的电话会议上表示，公司的目标是在美国组装2019款Mac Pro，为了强调这款新设备将在美国组装，苹果甚至还制作了一段宣传视频。苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税但目前苹果并未披露...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品