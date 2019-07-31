中关村在线消息：近日据外媒报道，7月30日下午苹果CEO蒂姆·库克在与投资者进行的电话会议上表示，公司的目标是在美国组装2019款Mac Pro，为了强调这款新设备将在美国组装，苹果甚至还制作了一段宣传视频。



苹果：我们愿意在美制造Mac Pro 但总统得免税

但目前苹果并未披露其在今年6月在WWDC上发布的Mac Pro是否也会有同样的计划。

库克指出，在美组装正是苹果要求美国政府免除其从中国进口商品关税的原因。

库克说道，“就排除条款而言，我们一直在美国生产Mac Pro，我们希望继续这样做。因此，我们目前正在努力并在产能上进行投资，因为我们希望继续留在这里。这就是排除在外的原因。所以我们解释了这一点，希望能有一个积极的结果。”

在上周五，特朗普拒绝了这一排除请求，但很明显，库克仍希望最终能得到对苹果有利的决定。

此前有媒体曾报道称，Mac Pro的生产将完全转移到中国。对此苹果没有反驳，但仍有一种可能性，即上述两种说法都是正确：苹果可能会在投产初期在中国组装，之后再转移到美国。

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