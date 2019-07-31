中关村在线消息：7月31日消息，今天凌晨苹果公司正式发布了2019财年第三季度财报。随后，他们举行了例行的财报会议。库克表示过去两个季度里苹果在中国市场的状况都有所好转，他很满意iPhone现在的在华销量，这主要来自于降价和以旧换新政策。



降价和以旧换新之后 库克对iPhone在华销量很满意

库克提到，上个季度苹果在中国业务的回暖，其实是由多种因素造成的。苹果在零售店设立了以旧换新和分期付款计划，并且与其他的一些渠道商加紧了合作的态势。正是因为这样，苹果在中国继续扩展着他们的苹果生态，并取得了不错的成果。不仅仅是iPhone，Mac业务在华也得到了显著的提升。

此前有报道称，今年下半年苹果的新iPhone将会准备7500万部，这个数量与去年同期水平差别不大，但需要考虑的是，今年将会有三款新iPhone。

当然，分析也称7500万部iPhone也不是今年都会卖出，苹果会根据首发的订单情况评估下个阶段的产量。不出意外，苹果将在今年9月正式发布新一代iPhone，并在10月出货。

（本文图片来自于The Verge）









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