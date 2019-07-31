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    库克确认将在8月份正式推出Apple Card

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：苹果在3月份的秋季发布上正式推出了信用卡服务Apple Card。此前有消息称，苹果已经做好了准备，他们会在今年8月份正式上市推广Apple Card。而近日，苹果公司CEO蒂姆·库克在财报电话会议中确认了此事。

    高盛为Apple Card投入巨资：今年支出2.75亿刀
    Apple Card将在8月正式推出

    据了解，Apple Card整体设计简洁，卡片材质为钛合金，其中一面是苹果LOGO、EMV IC芯片，另一面则是合作伙伴高盛、万事达的LOGO。用户在申请Apple Card时，可以先在Apple Wallet钱包中直接申请电子卡，审核通过后还可以申请实体卡。

    库克确认：苹果信用卡Apple Card将于8月推出
    Apple Card可直接在iPhone设备上申请

    并且Apple Card还没有年费，没有外币转换费，没有滞纳金但有累积利息，没有额度超限费，而且会自动整理消费记录，可以当记账软件使用。使用Apple Card，任何消费都无条件返现1％，通过Apple Pay消费返现2％，购买苹果商城产品返现3％，返现金额每日结算且无上限，次日即可抵用。

    据近日媒体报道，Apple Card将于8月上旬在美国正式推出，其服务相关的商标也已于本月在香港注册。另外，除了Apple Card苹果公司还将于近期发布多款新品，包括新一代的iOS 13系统。

    （本文图片来网络）

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