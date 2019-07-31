中关村在线消息：苹果第三财季财报显示，截至6月29日，苹果营收为538亿美元，同比增长1%，超出市场预期的533.9亿美元。营收同比增长12.6%，达到114.6亿美元，不及市场预期的117.3亿美元。iPhone销售额降至259.9亿美元，与市场预期基本一致，同比下滑12%。



苹果第三财季营收为538亿美元

市场调研公司Canalys最新数据显示，苹果第三财季中国智能手机出货量下滑6%，作为苹果产品的关键市场之一，库克表示苹果在中国大陆的业务是积极的，“不包括iPhone，中国大陆的非iPhone营收在第三财季同比增长了17%。”他进一步表示，iPhone价格的调整和削减手机税的举措将有效防止iPhone在中国销量下滑。

随着iPhone销量整体下滑，苹果越来越重视包括苹果音乐、App Store和iCloud在内的服务业务。在8月份，苹果将推出信用卡业务，未来还将推出游戏和电视订阅服务。

（本文图片源自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克：中国大陆业务呈积极状态 非iPhone营收增长17%http://news.zol.com.cn/723/7232118.html