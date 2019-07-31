Galaxy Fold折叠屏手机再现街头 三星已准备就绪

中关村在线消息：近日，有外媒报道称三星Galaxy Fold折叠屏手机在印度某个地区现身。根据这段时间的爆料显示，三星内部目前已经完成了对这款手机的修复，将会于近期正式上市。



三星Galaxy Fold真机现身街头

据了解，早在上个月三星Galaxy Fold的国行版就已经通过了国内工信部的认证。日前，还有一家韩国科技媒体表示三星确定将在9月18日推出Galaxy Fold。

韩媒报道称，三星将在Galaxy Fold折叠屏手机上市的第一个月，给韩国电信公司提供3万台左右的库存。由此推测，三星很可能将会在欧洲最大的消费性电子展（IFA）上为消费者展示修复后的Galaxy Fold真机。



三星已经完成了修复

而修复后的三星Galaxy Fold整体配置将与之前保持一致，采用一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。

核心配置方面，该机搭载高通骁龙855处理器，配备12GB+256GB存储组合，内置4380mAh电池，前后共有六个摄像头。还有蓝牙5.0、NFC、USB Type-C、3.5mm耳机孔等其他配置。

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