早报：本期苹果财报必看 红米首发Helio G90T

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今日凌晨苹果正式发布了第三季度财报，其中iPhone和大中华区业绩均出现下滑。

苹果第三财季营收538亿美元 大中华区下跌4%



苹果第三财季营收538亿美元 大中华区下跌4%

苹果公司今天发布了2019财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为538.09亿美元，比去年同期的532.65亿美元增长1%；净利润为100.44亿美元，比去年同期的115.19亿美元下降13%。



其中，第三财季大中华区净营收为91.57亿美元，比去年同期的95.51亿美元下降4%。苹果公司第三财季来自于iPhone的净营收为259.86亿美元，相比之下去年同期为294.70亿美元。

苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。受此影响，苹果公司盘后股价大幅上涨逾4%。

下面一则消息里还是来自苹果

苹果信用卡Apple Card将于8月推出



苹果信用卡Apple Card将于8月推出

苹果公司CEO库克在公司第三财季财报电话会议上表示，苹果信用卡（Apple Card）将于8月推出，同时苹果公司计划秋季发布多款新品。



“Apple Card”将向用户提供每日现金返还，而不是奖励积分系统，返还的现金可以直接通过Apple Cash卡进行消费。另外，苹果公司还承诺不会收取年费、逾期费用、超额费用或预付现金费用。“苹果卡”的可变APR（年度百分比利率）将介于13.24%到24.42%之间，具体要看用户的信用度如何。

下面一则消息来自谷歌，但说的还是苹果的事。

谷歌公布6个重大iOS漏洞：可通过iMessage发动攻击



谷歌公布6个重大iOS漏洞

谷歌旗下安全团队Project Zero的两名成员日前公布了影响iOS系统的6个“无交互”安全漏洞中其中5个的详细信息和演示用攻击代码。 据谷歌研究人员称，这6个安全漏洞中的4个可以导致在远程iOS设备上执行恶意代码，而无需用户交互。



据悉，这6个“无交互”安全漏洞可通过iMessage客户端发动攻击。上周，即7月22日，苹果发布了iOS 12.4版，修复了这6个安全漏洞。但是，其中一个“无交互”漏洞的细节此次并未公布，是因为iOS 12.4补丁还没有完全解决问题。

幸运的是，这些漏洞已经修复。下面一则消息来自红米。

卢伟冰确认Redmi全球首发联发科G90T



卢伟冰确认Redmi全球首发联发科G90T

小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰刚刚在微博表示，Redmi将在全球范围内首发G90T高性能版本。



卢伟冰称：“联发科Helio G90系列作为一款为游戏而生的手机芯片，性能领衔准旗舰芯片，安兔兔跑分超过22.2万分。CPU双大核采用最先进的A76架构，GPU为四核Mali-G76，高性能版本G90T的图形主频更是高达800MHz。在高性能的保障下，G90系列还拥有“芯片级”的网络延迟优化、毫秒级触控、好莱坞特效级画质规格等专属游戏特性，成为全球首款获得德国莱茵TüV手机网络游戏体验认证的芯片，是一款名副其实的“为游戏而生”的手机芯片。”

下面一则消息来自微信，讲的是朋友圈十大谣言。

微信公布7月朋友圈十大谣言：“坐高铁=照X光”是假的



微信公布7月朋友圈十大谣言

今天微信公布了《七月朋友圈十大谣言》，其中就包括“一本正经地胡说八道”的坐高铁=照X光，一起来看一下吧。



其实“坐高铁=照X光”其实早就辟谣了，不料近日谣言又起。国务院国资委官方微信号“国资小新”28日就曾发文回怼，称“竟然还能这样一本正经地胡说八道”。

下面一则消息来自索尼，而且又是索尼黑科技。

索尼开发圆柱形全息技术显示屏：360度无死角观影



索尼开发圆柱形全息技术显示屏

索尼在洛杉矶举办的国际计算机图形和交互技术会议上，展出了一款圆柱形全息显示屏，该显示屏采用了全息屏幕技术，可360度显示影像。



索尼这款显示屏的外形可以说是对传统显示屏的颠覆，这不由让小编想到了“普拉托诡盘”。早在19世纪30年代，比利时物理学家发现了人类眼睛的“视觉暂留”原理，也就是人在看过一个物体后，该物体会在视网膜中停留一小段时间。法国人普拉托利用该原理设计了“诡盘”，即把图片按顺序放置在圆盘中，通过转动圆盘来形成连贯的运动图像。

下面一则消息来自AMD

AMD第二季度营收15.31亿美元，净利润3500万美元降70%



AMD第二季度营收15.31亿美元

AMD今天公布了2019财年第二季度财报。报告显示，AMD第二季度营收为15.31亿美元，比去年同期的17.56亿美元下降13%，比上一季度的12.72亿美元增长20%；净利润为3500万美元，比去年同期的1.16亿美元下降70%，上一季度的净利润为1600万美元。



AMD第二季度营收略微超出华尔街分析师此前预期，调整后每股收益符合预期，但第三季度营收展望未达预期，从而导致其股价在盘后交易中下跌近3%。

下面一则消息来自三星，它8月份又要发新品了。

三星公布Galaxy Tab S6/Galaxy Watch发布日期



三星公布Galaxy Tab S6/Galaxy Watch发布日期

三星表示，这两款新品都将在Galaxy网站上发布。预告片称，Galaxy Tab S6将于7月31日发布，Galaxy Watch Active 2将于8月5日发布，目前还没有关于Galaxy Tab S6和Galaxy Watch Active 2的实际定价和上市信息。



Galaxy Tab S6是三星最新的旗舰平板电脑，根据此前的报道，这将是三星首款背面带有双摄像头的平板电脑，还配有蓝牙手写笔，配备了最新的骁龙855处理器。

Galaxy Watch Active 2将是三星首款带有触摸面板的智能手表，还将带来一些新的健康和保健功能，包括心电图、Afib通知、跌倒检测等功能。

下面一则消息来自美国有关部门，他们将会在下周审核有关对华为出口申请。

美商务部长：已收到50多份对华为的出口许可申请



美商务部长：已收到50多份对华为的出口许可申请

美国商务部部长Wilbur Ross在访问巴西期间表示，特朗普政府可能会在下周前回应美国科技公司对华为的出口许可申请。他表示，“预计政府即将对这些出口许可申请作出决定”，Ross称“目前已收到50多份（出口许可）申请，预期还会收到更多申请”。



此前，罗斯曾表示，那些聚集在白宫的科技公司负责人了解政府正在走该走的程序，并没有对此表示不满。他称，批准豁免是一个跨部门的过程，涉及商务部、国务院、国防部和能源部。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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