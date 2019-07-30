7月30日，北京实创高科技发展有限责任公司、北京实创科技园开发建设股份有限公司（以下简称“实创”）与百度签署战略合作协议，双方将围绕智能园区等场景展开智能化尝试，加速智能城市项目落地城市科技园区、学校、小区等基层单元，以技术推业务，打造智能城市建设新标杆。



百度携手北京实创打造智能城市建设新标杆

百度副总裁王路表示“百度将充分利用自身在人工智能、大数据、智能云等方面的技术优势，推动城市基层单元的智能化转型，与实创共建智能城市场景化落地新样本，加速推进智能城市的建设。”

陈晓智表示：“此次实创与百度在智能城市发展领域达成合作可谓强强联合，百度的人工智能实力与实创的建设实力相得益彰。双方将携手打造城市中的智能样板间，为未来的智能城市生活提前‘打样’。”

在智能城市业务场景方面，双方将推动在智能城市的不同场景的示范应用建设及推广，共同发掘、提供场景进行落地。推动智能城市业务在学校、小区、街道等常见城市单元中的示范应用建设及推广；智能城市业务在企业、交通、综治等城市管理中的示范应用建设和推广。在科技园区智能化转型方面，双方将推动人工智能在科技园区建设、运营、服务阶段的应用及推广，利用百度大数据技术促进园区管理的有序和高效；通过人工智能等先进技术有效提升园区管理效率，降低管理成本，达到降本增效的目标。

同时，针对智能城市、智能园区场景，双方将共同开发应用产品。如开发指挥平台和数据中心软件，智能提升城市综合治理中难题的解决效率；针对已经建成的智能安防系统，通过百度的大数据检索技术和视频分析技术，形成有效的安防模型；在符合法律法规允许的范围内，充分利用百度的地图数据、交通数据，在居民管理、交通管理、办事效率等方面强化城市管理提升；开发园区管理平台，促进园区场景的智能化提水平。

百度在智能城市方面发展已久，目前已与北京、雄安、上海、长沙、烟台、保定、重庆、阳泉等10余个省市达成合作，其中，每个省都有一座城市被深度赋能，作为样板案例。

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