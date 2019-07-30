今日头条升级灵犬反低俗助手：添图片识别功能

中关村在线消息：今日头条宣布正式推出新版“灵犬反低俗助手”，据悉升级后的“灵犬反低俗助手”添加了对图片和文本识别。



今日头条升级灵犬反低俗助手

今日头条介绍，新版“灵犬”重点拓展了反低俗识别类型和模型能力，现已覆盖图片识别（反色情低俗、反血腥暴力）和文本识别（反色情低俗、反暴力谩骂、反标题党）。后续还将支持语音识别和视频识别。



这一代“灵犬”训练数据集总量是1.2个T，相当于20倍百度百科或100倍维基百科的数据总量，包含920万个样本，准确率提升至91%。

其中在文本识别领域，新版“灵犬”同时应用了“Bert”和半监督技术，训练数据集包含920万个样本，准确率提升至91%。在图片识别领域，“灵犬”采用深度学习作为解决方案，在数据、模型、计算力等方面均做了针对性优化。

今日头条还指出，2012年以来，今日头条内部搭建了反色情、反低俗、反标题党、反虚假信息、反低质等数百个模型，并投入近万人专业审核团队。

此前一年时间内，“灵犬”已陆续完成两次迭代。2018年3月28日，今日头条首次上线“灵犬”，支持检测文字和文章链接。2018年5月16日，“灵犬”完成服务能力升级，增加反色情短文本模型和反谩骂模型，将准确率从73%提升至82%。

2019年2月20日，“灵犬2.0”正式上线，除了反色情低俗模型，加入反暴力谩骂和反标题党模型，覆盖了主要的低俗低质内容类型，整体识别准确率接近85%。截至2019年6月，灵犬反低俗助手的使用人次已经超过了300万。

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