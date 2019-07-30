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    谷歌将取消语音搜索功能 以语音助手取代

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：据外媒报道，谷歌开始用智能语音助手Google Assistant来取代安卓上的语音搜索（Voice Search）功能。Google Search App的10.24或10.28 beta版出现了细微变化。Google搜索栏右侧的麦克风，变成了Google语音助手。

    谷歌将取消语音搜索功能 以语音助手取代
    谷歌开始用智能语音助手来取代安卓上的语音搜索功能

    外媒表示，Google正逐步取消语音搜寻的功能，转而用Google Assistant助理取代。不过Google Assistant会倾向提供直接的答案，可能会对发布者的流量造成影响。当搜寻者从Google Assistant得到答案时，就不需要再搜寻和点击发布者的网站。 

    Google Assistant是谷歌2019年推出的一款智能语音助手，与语音搜索不同的是，通过Google Assistant的搜索会更加可视化，一般以卡片、图像等形式展示。

    目前只有美版的Piexl 3系列手机针对该功能进行了完整更新，其他地区暂未更新。

    （本文图片源自网络）

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