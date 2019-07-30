晚报：PS4全球销量正式破亿 华为回应美国禁令进展

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为梁华回应美国禁令进展：并未消除





今天下午华为正式发布了2019年上半年度经营业绩，并举行了业绩记者会。在这次记者会上，华为董事长梁华回应了一些人们关心的问题。在谈到美国禁令时，梁华表示目前美国禁令并没有消除。

梁华提到，非常感谢很多供应商对于华为的支持。很多供应商也在积极的做着沟通工作，遵从美国的法律要求下来恢复对华为的供货。G20峰会之后，美国特朗普总统也提到要加快审批。不过，目前现实的状况是，只有少部分非关键供应商恢复了供应，而那些关键的则并没有。

Z点评：华为与美国之间的交锋还在继续，不过看起来快要到终点了。

iQOO Pro正式公布 首款支持5G的骁龙855+手机





前段时间，国内有7款5G手机获得了国家质量认证中心的认证，其中一款就包括vivo旗下的iQOO 5G版。iQOO官微今日正式公布了这款手机的命名——iQOO Pro，并表示该机将于8月份亮相。

Z点评：最近半年时间里，iQOO这一品牌动作频频。

联发科Helio G90跑分曝光 性能高于骁龙730





据此前消息，联发科今日将在上海正式发布Helio G90游戏芯片，联发科官方表示这是首款专门为游戏而生的手机芯片。刚刚，安兔兔官微发文表示，今日在后台发现了一款型号为“k85v1_64”的设备，安兔兔表示这款设备应该就是联发科即将发布的Helio G90处理器。

Z点评：联发科关注游戏市场，这对于手机游戏玩家来说无疑是一件好事情。





今天索尼公司公布了2019财年第一季度财报。财报中显示，截至2019年6月30，索尼PlayStation4主机全球出货量突破了1亿台。这样的成绩也让PS4主机成为了出货突破1亿台的主机中最快达成这一目标的。



索尼财报中还提到，2019年第一季度PS4出货量为320万台，这样的出货量和去年同期是一致的。目前，PS+用户数量达到了3620万人，第一季度索尼也卖出了4290万份游戏。与此同时，索尼也调高了之前的财年销售预期，从1500万的出货预期提升至1600万台。

Z点评：五年时间过去了，索尼最终兑现了销量破亿的目标。

为应付新iPhone的生产 富士康开始大规模招工





距新iPhone上市预计还有6周左右，各供应链都全速开动，配合新iPhone的生产工作。苹果主要的代工厂商富士康也开始了季度性招工。有媒体报道，富士康将提供4500元的单次奖金鼓励员工续约或入职。新iPhone 开卖首星期的销售量预计在百万以上，富士康各地工厂都需要大量熟手技工配合组装。

Z点评：从富士康这种突击性招工来看，新iPhone距离我们真的不远了。

谷歌自曝Pixel 4新特性：面部识别+手势识别





近日谷歌在社交平台上放出了一段新的宣传片，宣传片中谷歌提到了一些他们正在研发的新技术，包括面部识别和手势识别。不出意外，这些提到的新技术都将会运用到谷歌新机Pixel 4的身上。

Z点评：无论是浴霸摄像头还是面部识别，Pixel这次噱头十足。

晋江回应作者修文付费政策：保障审核通畅





近日晋江文学称推出新政策，为提高审核效率，作者修改文章需付费，第一次需扣除100月石，第二次200月石，第三次及以后10点晋江币。此政策引发大量作者不满，甚至有人向工商管理局投诉。

对此，晋江文学城在今天给出回应，称晋江文学城网站的400多万篇文章已成为巨大包袱，为了提高审核效率，希望通过一定措施来减少一些不必要的修文次数，保障审核通畅。

Z点评：近期的晋江，貌似处于多事之秋。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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