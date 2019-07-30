专访百度地图李莹 5G时代出行更智能

2019年7月25日第十一届全球移动互联网大会（简称“GMIC”）在广州拉开了序幕。GMIC是由长城会主办的全球移动互联网大会，现已成长为世界范围内最具有影响力并连接东西半球的移动互联网商务平台。每年都汇聚来自全球移动互联网顶尖公司的创新领袖，及新兴行业的精英共同探讨行业热点，分享彼此观点，解剖全球移动互联网领域的重大机遇与变革共同推动产业向前发展。

作为新一代人工智能地图的领先者，百度地图也参加这次关于未来5G产业的大会，百度地图事业部总经理李莹发表了题为《新一代人工智能地图：5G时代的领跑者》主题演讲，李莹表示，“进入5G时代，地图产品会趋向更加精细化、真实化、智能化，5G与人工智能已经呈现深度融合的态势，未来必将让智能出行拥有更大的想象空间”。





为了进一步对百度地图智能化的的了解，我们对百度地图事业部总经理李莹进行了采访，以下是采访内容：

问：您说到咱们百度地图智能语音助手用户量到了2.5亿，用户量已经非常大了，未来咱们百度地图的发展策略是怎么样？

李莹：其实我们去年升级成的第五代地图是人工智能地图，这是我们在最近几年非常明确的定位。百度地图是互联网的“水电煤”，是AI的基础能力，也是AI最典型的落地场景，包括我们在To C用户端以及To B企业端和To G政府端，这个定位都是一样的，不会变的。在此基础上，从去年到现在，一年多的时间里面，我们一直都在积累AI方面的能力，包括刚才说到的智能语音以及数据生产，我们有80%的数据采集流程已经实现了AI化。今天展示了“圆明园大水法遗址的3D再现”，目前搭载了业界领先的VPAS（视觉定位与增强技术）。百度地图作为新一代人工智能地图的方向是我们会坚持下去的。

问：今天您演讲也在说智能交通，这个也是百度ACE王牌计划中的一部分，关于百度地图在智能交通领域目前的进展是怎样的？这个过程当中是否有遇到什么困难？未来大致的规划是怎么样？

李莹：我今天的演讲分两部分，一部分是对于用户端的产品，另外一部分就是在智能交通上，对地图非常重要。在智能交通这个领域，我们布局得很早，包括交通信息发布和研判平台，我们做了几年，一直在迭代，从二维向三维过渡等等，整个这一套是以平台为基础，我今天讲到的就是交警端，交管部门借助我们的平台怎么做到从情报到出勤。在此基础上我们还会继续延伸，比如说我们做专网地图，交管部门对于不同的区域，总之对于不同的地图会有不同需求，我们做了很多很多的拓展。另外一方面，我今天也讲到了，比如说城市治堵、智能红绿灯的优化方案也都属于这个范畴。

尤其是5G时代到来以后，传输性能很高，带宽非常大，很容易做到物理世界和网络世界的连接，这种连接就会变得更顺畅，在这种情况下我们认为更适合地图这样的产品在交通领域发挥作用。所以我觉得这个方向上一定还会做出更多的影响来。当然说到难点，因为我们还在往这个时代迈进的过程当中，我们现在积累的经验，还需要更快速地衔接新技术，以及新技术出现以后我们如何更好地做实践，这个对于大家来讲都是一个挑战。

问：百度地图利用这种技术在企业社会责任上有什么规划？

李莹：我觉得地图是一个非常好的实现企业社会责任和做公益的产品。因为它本身跟人们的出行和衣食住行联系非常紧，我们只要出门就会碰到很多的问题，碰到很多要解决的问题。地图本身帮助人们去出行，而且现在是一个免费提供的产品，它本身就是一个特别大的公益，它提高了全社会的出行效率。在公益上，比如说我们业内首家推出了“急救车让行播报功能”，给生命让行，我们跟几个城市相关机构合作，比如北京的999和120急救中心共享数据，可以追踪到急救车辆的轨迹，我们为同在这条路上的其他车辆，通过导航语音播报的方式告知“后方有急救车请您注意让行”。还有就是“母婴室地图”，我们专门把母婴室地图做出来，很多妈妈会觉得很方便，因为她们出门都会遇到这样的问题。在人们出行的时候遇到的问题都可以通过百度地图去解决，比如说我们还有积水地图，马上是雨季，广州这样的雨季大暴雨，我们会告诉他哪里有大暴雨，哪里积水，及时避开积水危险区域。我们还跟黔东南比较闭塞的旅游景点合作，可以实现旅游景区内的导览和语音播报，促进贫困地区做更好的商业化，这些都是地图在做的有关公益的方方面面的事情。公益是百度地图一直坚持的，而且会作为我们的重点更好地发挥作用。

问：我想问一下公益这一块，您刚才说到急救车和母婴室的案例，推进过程当中有什么难点？未来有什么计划？

李莹：计划肯定是继续扩大。以母婴室为例，POI数据我们需要找权威机构合作，但有一些母婴室不一定在这些机构中，我们想把信息收集全，这是有难处的地方，但是这一件事情肯定值得去做。我们会不断把这个数量扩大，让更多人受益。

问：刚才您也提到5G的时代正在来临，跟5G同样概念的还有万物互联和物联网生态，百度地图在这方面有哪些领域我们可以进行业务扩张的可能，怎么更好地跟物联网发展进行连接？百度作为互联网企业，对于B端越来越重视，百度地图对于C端有更多的布局，那对于B端有没有一些拓展呢？

李莹：5G时代，跟物联网的结合我觉得非常多。刚才讲到的，像传感器的信息可以更多地获取；5G的大带宽和低延时的稳定性以及网络计算会让我们获得更多的信息。百度一直在做智能驾驶，我们其实跟车的连接就非常非常密。另外一方面在整个交通治理过程当中，跟所有交通设施相关的都可以做连接，像红绿灯和停车场，停车场就涉及很多硬件。

实际上B端是一个非常大的服务群体。我们有百度地图开放平台，开放平台上开放了非常多的API和SDK，这些都是给第三方的，这些我们的统计是前一万的TOP APP里面，集成百度地图开放的能力最多的，比如说我们百度地图慧眼是非常好的产品，它可以区域性的界定人流的密度。对于房地产行业，可以通过慧眼去规划什么地段房子好、什么地方好卖或者是不好卖。另外一方面，打车这个市场。我们在百度地图上可以同时呼叫各种车型，其实每一家打车产品背后都是需要调用地图能力的。就是整个地图的位置在哪里？司机在哪里？轨迹在哪里？司机和乘客怎么同时显示这个功能，百度地图都是提供了全套的集成SDK的能力。这些就是我们的服务。

还有，我们跟硬件的合作，我们的功能会输出像智能音箱，比如说问到交通，上班路程有多远，跟出行有关的问题我们都提供API，跟物流行业也有非常多的结合。物流的配送司机走到哪里，配送过程监控以及货运点规划、司机调度，所有的这些能力百度地图都提供了完整的解决方案。所以我们其实在B端做的事情非常非常多。只不过大家感知上会少一些。因为我们是作为基础设施是在背后支撑的力量。

问：我想请问一下您认为百度地图未来发展方向是什么？以及地图行业的趋势是什么？

李莹：这个问题比较大。但是我觉得我在前面第一个问题也说了一下，就是我觉得现在其实我们一定会基于百度整体的发展，也就是在AI上要去发力。百度地图也是基于这种AI的能力，在人工智能上不断升级。我之前在其他场合也讲过，其实本身我们为什么说是第五代地图，因为地图本身就是一个传统行业，实际上是因为有了电子化，有了互联网甚至现在有了人工智能，才使得这样一个传统的行业生机勃勃，地图产品改变了人们出行的方式和效率。在这个过程当中，不管是用户、行业还是政府，我们一定会在这些方面去深化。未来也是一样的，不管是5G还是未来某种更前沿的技术，我们在这个过程当中一定能够爆发更大的机会。因为这是所有群体都有的需求。我们只要出门甚至不出门，你只要在真实的世界里，我们地图刻画真实世界就是帮助人们去解决这些问题的。

问：因为今天广州GMIC大会主题是5G，百度地图一直在坚持AI战略，您觉得AI跟5G的关系是什么？您刚刚已经说了百度地图会继续坚持这个AI战略？5G时代你们在AI的战略会跟之前有什么不同呢？

李莹：我在准备演讲材料的时候就把我们地图在做的和5G衔接的工作做了全面的梳理。实际上5G到来它的有关很多的特性，在这些特性上我们可以展望什么？可以看到未来是什么样子？我们现在做的工作和准备是什么？这些方面其实是同时起步的，有很多问题基本上都是围绕这个来的，比如说定位，我们说现在其实卫星定位也好，WIFI定位甚至是地磁定位，都存在一些定位信号弱和不稳定的情况。这些情况下，我们已经储备了能够更加精准地做定位预测的能力。在5G到来的时候，我们这种信息更丰富了，我们已经储备了这么好的能力，相信那个时候我们会更快地去衔接。5G到来我们能够想象的是带宽非常大，视觉一定会比现在大。因为现在整个视频发展非常火爆，那个时候一定会更加蓬勃。地图这个产品，就会深度跟视觉结合。比如说我们提到AR导航、“躺在家里看世界”、通过AR看遗址再现，这些东西都是基于视觉技术可以做到的。

另外一方面，像我们刚才说的，面向智能交通，我们也是一样，在5G层面更加真实了，视觉的世界更多了，底部的升级以及万物互联，红绿灯以及智能停车甚至是自动泊车，5G到来以后你的网速会更流畅，带宽更大，这些能力的实现也会更加自然。

就好像我们4G的时候看图片到视频非常快，5G时代这些储备我们都在做。如果你问到时间点？我觉得这一定是一个过程。在这个过程当中，我们认为我们坚持的就是去看用户的需求在哪里、行业的需求在哪里，这是我们的出发点。在这个基础上我们所做的储备就是面向这些需求的。储备的过程是两边互相迈进的过程，我们也会观察这个行业走在什么程度，哪个行业走得更快，哪个行业走得更慢。

问：我听您演讲和回答问题谈到5G的应用都是跟出行有关的，更准的定位，更方便的停车等等的。据我了解百度地图有一个重要的菜单是发现周边，你们之前说要帮助用户更好地发现世界，在连接周边或者是帮助用户发现生活服务这些方面，你觉得之后会有什么变化呢？

李莹：如果从产品属性上来讲，它就是地图非常重要的一道菜，我们到一个位置以后，可以根据用户所处的位置和用户个性化的习惯这两个维度去深挖。如果我去餐厅吃饭，可能你会存在停车的问题，导航的时候就会提供停车场的位置。我看完电影后吃饭，这个时候给你推荐电影院附近餐厅的信息，这些是基于场景和用户的习惯做的产品功能。另外一方面，我们本身在发现周边里就有一个AR功能，不知道大家有没有用过，你只要是点开发现周边就可以看到我们周边实际的位置都是哪些POI，方便快捷。

问：第一批5G的手机用户是否可以用上我们百度地图的5G的版本，时间节点怎么考虑的？

李莹：这些事情我们现在在做，我们跟手机厂商有深度的合作，我们会跟他们看怎么适配和怎么变化。如果在底层网络传输的变化，在产品层面上还是要看5G到来之后低延时的情况，带宽到什么程度，信息传输的密度能有多高，我们这些储备能力会结合着看，哪些方面可以做的更往前一步，虽然更详细的变化没有办法一下子拿出来的，但是这些都是会跟手机厂商深度的合作。

问：去年您在rebuild大会上公布了人工智能地图的战略，用户最感兴趣的就是智能语音助手，为什么把语音技术当做AI地图一个突破口？另外一个问题就是同赛道的产品都把AI能力作为一个常规化的能力，不知道百度地图在这方面的优势？

李莹：我觉得我们非常有信心。比如说语音的能力，我们从两个维度来看，一是用户的需求，我们仍然认为在开车的时候用户的交互习惯，用手操作是非常不安全的。我们也统计过，比如说你正在导航过程当中，但突然想去一个加油站，就这么一个操作，你如果在手机上操作的话，至少要5-6步，我们用语音的话，就一句话。所以用户使用地图的时候语音是非常重要的交互，这是我们的第一个判断，语音的场景可以突破。

第二，我们有信心拿它做突破口是因为我们背靠非常强大的技术。百度地图其实在这些方面实际上都是完全基于百度自研的这些AI技术。语音这个技术展开来讲非常复杂，它简单地说从用户场景上分我们有听清、听懂、满足三个阶段，技术上对于语音识别，对于语音的播报以及对话系统背后的自然语音处理非常深的应用。去年我们在AI开发者大会上现场测试了了一个60字的需求，经过两个途经点还要不堵的路线，在这么复杂的情况下我们还是准确地理解需求，但这不是去说去炫技，而是要告诉大家这背后有着复杂的技术在支撑。

车载环境对于语音识别非常困难的，车有噪音，跟我们家庭环境是不一样的，输入法我甚至可以悄声说话，手机的麦克风在这个程度上识别的难度是很高的，绝对不是谁都可以干的。另外一个特别难的就是60个字怎么识别这么复杂的语音，而且每个人说话的口音不同怎么识别出来？这个背后难度非常高的，并不是简简单单一个小度就行了，小度要唤醒的，为什么很多产品只是点一个麦克风，我们上了这个以后大家也觉得应该赶紧去做这个事情，但它是有门槛的。百度在这个背后，语音技术，语音处理技术以及知识图谱技术都是很强大的，所以我们才能把这个事情做出来，并且我们做出来以后发现在这方面还是比较领先的。

还有一个数字，我们现在整个百度地图语音的技能数有700多项，就是我们可以识别700多项语音的指令，这是非常重要的一件事情。

问：刚才大家提到的百度地图可能公益性更大一些。刚才您提到To B的能力，百度地图有没有关注自己的盈利模式？未来是不是以To B为突破呢？

李莹：本身地图在To B上就是有商业化的，我们提供API，API有配额限制，对于比较大的用量我们要收费，因为非常大的数据量我们也有服务器和研发成本，其实这本身就是有一些商业化进程。其实它就相当于我们在B端做商业化。百度地图和百度智能云有合作，像物流行业以及停车场的全场景解决方案，实际上有很多都是跟云去做整体的解决方案。这个本身就是有商业化的。



问：我想问一下您刚刚演讲中提到未来5G时代会做到一个高精地图，百度地图会跟无人车有协同吗？



李莹：协同太多了。百度地图第一是做C端功能，第二我们就是做地理位置信息服务。比如说我们跟Apollo共同研发的产品，整个高精地图的采集及供应都是以地图为业务集成端，Apollo也从真正的产品需求维度以及产品的供应维度，一是提出需求，二是投入人力来做。大家是非常紧密合作的过程。

问：目前百度地图的车机地图，它是给车企提供单独的导航功能还是怎么样？目前跟车企的合作是怎么样的？

李莹：我们提供的一套Map Auto的车机系统，车机就是跟各个车厂适配，现在跟各个车企都有合作，当然它的周期比较长，有的大概要两年、三年，这样的周期下，我们有很多的Map Auto的产品也在逐步上市。

问：我刚才发现还有一个有意思的点，我们这个月初在开发者大会上提出了我们有80%的数据采集环节实现了AI化。80%的数据采集环节实现AI化，对于整个地图行业，对于咱们来说意味着什么？对于整个行业来说又意味着什么？剩下20%现在还没有实现是因为什么？

李莹：这个问题非常好。地图这个行业，我们其实就是在改造一个传统行业。它有非常重的一块工作，就是对现实世界去采集，我们叫数据的采集和加工。这个数据采集和加工的过程是非常重的，我们有自己的采集子公司，就是专门有自己的全景采集车，上路去跑，跑完之后，传回了大量的全景图和信息，再进行处理变成电子化的地图。我们想，在这个过程当中，我们跑出去的采集车，把这个数据拿回来之后，我能不能更加及时加工出来，加工出来的东西能不能更准确，如果我们不用AI赋能的方式，通过人工处理效率就太低了。所以我们要通过AI。为什么是80%？因为这是一个过程，在80%已经节省了非常大的成本和效率，我们也会向更高的比例方向努力。

问：我们实现了地图数据采集AI化，对于用户来说有没有可视化的价值？

李莹：非常重要。比如你现在看地图，就能看到什么地方封路了，这些都是实时的情报信息。这些情报信息是否能够更快速获取，获取完之后怎么制作上线，这个过程实际上就是通过我们的技术能力来体现的。假设这里有封路，等你做上线的时候人家都已经开通了，这件事情没有意义了，对于用户端大家不太容易察觉，但是当你导航上路后就会发现这些情报信息和现实情况是一致的。

问：再问一个可能稍微大一点的问题。百度地图这一块一直把AI当做自己的基础。像咱们今天广州GMIC大会的主题是“5G”，您觉得5G时代到来以后我们整个5G战略和策略会发生什么变化？5G+AI会带来哪些化学反应呢？

李莹：这个话题其实是我今天演讲的主题。还是要坚持AI的道路，AI是新到来的时代，在5G时代到来看网络和通信的变化，我刚才提到的很多点都是基于这个，不管是C端还是面向城市治理，智能交通还是面向To B的垂直行业去做解决方案。其实我们都会全方位的去拥抱这个时代。

问：我想再问一个问题。就是去年您提出新一代的人工智能地图，您是用了“更准确、丰富、易用性”来概括这个产品，请问现在有变化吗？

李莹：这几个可以概括百度地图的能力，AI的加持，使生产成本降低以及用户能感受到真实世界更准确和AI能力更真实，我们提供定位和路况信息以及时间预估的能力，都是一样的，最后让他更准确、更丰富、更易用，这方面没有变化，但是外延会有不断的变化。

问：室内的导航变化会做到亚米级高精度室内定位，具体怎么做？

李莹：室内导航的GPS的信号比较弱，会依赖网络和Wifi的定位，在5G到来以后，基站更多了，网络更快了更稳了，在这种情况下就可以解决GPS信号弱的导航问题。这部分我们在4G的情况下探索，这些东西都是积累了，等到5G这个时间到来以后我们会根据它的网络特性再做升级。

问：刚才您提到百度地图其实是百度AI重要的落地场景，百度地图在整个百度生态里面的角色以及跟各个不同部门的合作和功能。我们百度地图的OKR是怎么样？

李莹：协作首先就是那两句话，百度地图是AI的基础能力，同时百度地图也是A落地的典型场景。我们提供所有类似于B端的能力百度地图都全部去应用。我们做各种定位的API就是给整个百度系列的产品只要能用的都可以去使用，这个就是我们技术能力的输出。像语音，它不管是语音能力，自然语言处理能力还是知识图谱能力，它的落地在知识图谱上是很好的场景。比如说我们跟无人车的合作，都是这样的。

百度地图的使命就是刻画真实世界，为人们提供可信赖的智能化的位置信息服务平台，我们也是围绕这一点来做。我们要做到的就是我们在用户的规模上能够影响更多的用户。我们作为基础设施，要对公司内部产品提供我们的能力，我们会有一些重点的专项或方向去跟公司内部合作。

通过这次采访，我们对百度地图有了更深入的认识，坚持走AI路线的百度地图不仅是5G时代地图行业的领跑者，也是为人们提供可信赖的智能化的位置信息服务平台。我们相信百度地图会朝着更准确、更丰富、更易用的方向发展，我们也期待智能化的百度地图给生活带来不一样的精彩。

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