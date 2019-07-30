继中兴之后 联发科官方也来科普5G制式

中关村在线消息：近日，中兴高管对于网络上的有关5G的NSA制式手机明年无法再使用5G网络的谣言进行了回应，并表示对散播谣言者的强烈谴责。现在，联发科官方也在微博发文对NSA和SA进行了科普。



联发科官方科普NSA和SA的区别

联发科表示，NSA模式是基于现有4G基站和架构进行网络部署升级，4G/5G共用核心网，优势是部署成本低、速度快，能让5G快速实现商用，适用于5G商用初期。SA模式是5G建设的最终目标，需要全新的基站、核心网和一系列5G独有技术，部署成本高、周期长，适用于5G商用成熟期。



联发科Helio M70芯片同时支持NSA和SA

值得一体的是，联发科在去年年底发布的Helio M70芯片是NSA和SA模式通用的，并在两种模式上研发出了独有的上行覆盖提升技术。是目前唯一具有LTE和5G双连接（EN-DC）的5G调制解调器，可以支持NSA和SA两种架构的5G网络。

联发科表示，Helio M70支持5G各项关键技术，是一款独立的5G基带芯片，可实现更快连接速度、更低功耗和更优参考设计，从而打造5G时代高速网络体验。

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