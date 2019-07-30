韩媒：三星Galaxy Fold将于9月18日上市

中关村在线消息：三星在上周宣布Galaxy Fold折叠屏手机已修复完成，将于九月份正式上市。近日，一家韩国科技媒体表示三星确定将在9月18日推出Galaxy Fold。



三星Galaxy Fold将于9月18日上市

报道称，三星将在Galaxy Fold折叠屏手机上市的第一个月，给韩国电信公司提供3万台左右的库存。由此推测，三星很可能将会在欧洲最大的消费性电子展（IFA）上为消费者展示修复后的Galaxy Fold真机。

据了解，三星Galaxy Fold折叠屏手机原计划在4月26日于美国上市，当时三星电子提供许多实机给当地记者使用，但在爆出诸多缺陷争议后，最终三星电子回收所有产品，并延后销售日期。



三星内部正在开发下一代Galaxy Fold

另外还有消息称，由于Galaxy Fold的一系列原因，三星内部目前已在着力开发下一代的折叠式手机。业界相关人士表示，为开发新一代Galaxy Fold，三星电子正在测试多种新产品，除向内收合的方式外，也会讨论不同的折叠方式。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：韩媒：三星Galaxy Fold将于9月18日上市http://news.zol.com.cn/723/7231588.html