中关村在线消息：7月30日消息，今天下午华为正式发布了2019年上半年度经营业绩，并举行了业绩记者会。在这次记者会上，华为董事长梁华回应了一些人们关心的问题。在谈到美国禁令时，梁华表示目前美国禁令并没有消除。



华为梁华回应美国禁令进展：并未消除

梁华提到，非常感谢很多供应商对于华为的支持。很多供应商也在积极的做着沟通工作，遵从美国的法律要求下来恢复对华为的供货。G20峰会之后，美国特朗普总统也提到要加快审批。不过，目前现实的状况是，只有少部分非关键供应商恢复了供应，而那些关键的则并没有。

梁华认为，华为手机下半年在海外市场还是面临诸多挑战，他们还是希望能够使用谷歌Android生态。如果不允许，华为也会发展自己的生态，他们希望为消费者提供更好的服务。值得一提的是，梁华表示目前华为手机的销量已经恢复到禁令之前80%的水平了。

数据显示华为上半年实现销售收入4013亿元人民币，同比增长23.2%；净利润率8.7%。其中消费者业务2208亿元，占比55%；运营商业务1465亿元，占比36.5%；企业业务316亿元，占比7.9%。

梁华指出，2019年上半年，华为业务运作平稳、组织稳定、管理有效，各项财务指标表现良好，实现了稳健经营。

运营商业务收入为1465亿元。无线网络、光传输、数据通信、IT等生产发货情况总体平稳。目前，华为已获得了50个5G商用合同，累计发货超过15万个基站。

企业业务收入为316亿元。华为不断强化云、AI、企业园区、数据中心、物联网、智能计算等ICT技术和解决方案，持续获得政府及公共事业、金融、交通、能源、汽车等行业客户的信任。

消费者业务收入为2208亿元。智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%，平板、PC、可穿戴设备发货量也实现了健康、快速增长。全场景智慧生态能力建设初具规模，华为终端云服务生态全球注册开发者已超过80万，汇聚了全球5亿用户。



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