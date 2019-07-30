华为上半年业收入4013亿 同比增长23.2%

中关村在线消息：7月30日下午，华为正式发布了2019年上半年度经营业绩，数据显示华为上半年实现销售收入4013亿元人民币，同比增长23.2%；净利润率8.7%。其中消费者业务2208亿元，占比55%；运营商业务1465亿元，占比36.5%；企业业务316亿元，占比7.9%。



华为上半年业收入4013亿

华为董事长梁华指出，2019年上半年，华为业务运作平稳、组织稳定、管理有效，各项财务指标表现良好，实现了稳健经营。

运营商业务收入为1465亿元。无线网络、光传输、数据通信、IT等生产发货情况总体平稳。目前，华为已获得了50个5G商用合同，累计发货超过15万个基站。

企业业务收入为316亿元。华为不断强化云、AI、企业园区、数据中心、物联网、智能计算等ICT技术和解决方案，持续获得政府及公共事业、金融、交通、能源、汽车等行业客户的信任。



华为（含荣耀）智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台

消费者业务收入为2208亿元。智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%，平板、PC、可穿戴设备发货量也实现了健康、快速增长。全场景智慧生态能力建设初具规模，华为终端云服务生态全球注册开发者已超过80万，汇聚了全球5亿用户。



华为董事长梁华

华为公布2019年上半年度经营业绩之后，华为董事长梁华还对一些热点问题做了回答。

梁华认为，未来智能手机市场上不会一家独大，消费品需要竞争，要根据消费者未来需求的发展需要。比如在拍照，硬件、软件、生态等领域，给消费者提供价值和便利，进行技术投入，这是在市场上立根的基础。

“消费者对华为智能手机的喜爱，我们的技术领先、产品和体验上比较好，这是华为的压力，我们会提供更好的产品和服务回馈消费者。”梁华说。

对于‘实体清单’的影响，梁华则指出，因为存在市场惯性，也取得了增长。但华为面临的困难依然很大，这些困难。 梁华透露，华为智能手机海外业务现在已经恢复到禁令之前80%的水平，下半年在海外还面临挑战的。“如果谷歌允许华为使用安卓，华为会首选使用；如果不允许，华为也有能力发展自己的操作系统和生态。”

不过，梁华指出：“我们对未来充满信心，会持续投资未来，计划2019年研发投入1200亿人民币。相信在克服短期困难和挑战以后，华为会进入一个新的发展时期。”

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