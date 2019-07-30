中关村在线消息：近日据人民网报道，2019 中国市场营销国际学术年会暨中国创造展主论坛活动上，中国企业专利 500 强榜单首次发布。



中国企业专利500强榜单公布：华为排名第一

该榜单根据“人工智能+大数据分析”的方法对中国企业专利数量、同族度和专利度等 9 个指标评价得出。

榜单显示，中国企业专利 500 强前十名依次为：

华为技术有限公司、

北京智谷睿拓技术服务有限公司、

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、

深圳市大疆创新科技有限公司、

上海诺基亚贝尔股份有限公司、

中国石油化工股份有限公司、

北京搜狗科技发展有限公司、

北京大北农科技集团股份有限公司、

中兴通讯股份有限公司、

飞天诚信科技股份有限公司

根据榜单分析，专利 500 强企业分布于 28 个省级行政地区，超过70%的专利五百强企业位于沿海经济发达地区。

其中入围企业数量最多的五个省市，广东省、北京市、江苏省、上海市和浙江省共入围 334 家企业，占比达67%。专用设备制造业及计算机、通信和其他电子设备制造业两个行业的入围企业分别为 101 和 100 家。

6 月 27 日，华为发布了创新和知识产权白皮书。白皮书显示，自 2001 年起，华为支付了 60 亿美元专利费用 ，其中有80%付给了美国公司。

2018 年，华为研发费用达 1，000 多亿人民币，接近年度收入的 15%。截至2018 年底，华为累计获得授权专利 87，805 项，其中有 11，152 项是美国专利。

（文中图片来自互联网）

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