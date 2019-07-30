中关村在线消息：7月30日消息，今天索尼公司公布了2019财年第一季度财报。财报中显示，截至2019年6月30，索尼PlayStation4主机全球出货量突破了1亿台。这样的成绩也让PS4主机成为了出货突破1亿台的主机中最快达成这一目标的。



索尼PS4出货突破1亿台：最快达成这一成绩主机

索尼财报中还提到，2019年第一季度PS4出货量为320万台，这样的出货量和去年同期是一致的。目前，PS+用户数量达到了3620万人，第一季度索尼也卖出了4290万份游戏。与此同时，索尼也调高了之前的财年销售预期，从1500万的出货预期提升至1600万台。



此前，IGN公开了“本世代谁赢得了主机之战”的玩家投票结果，总共有2万网友参与了此次的投票。PS4以59.1%的绝对优势夺得了这次“主机之战”票选的冠军，Switch居后，Xbox One垫底。

PS4主机在IGN的这次投票中获得了绝大多数玩家的支持。PS4和Xbox One都是于2013年末推出，Switch于2017年3月发售。

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