中关村在线消息：据悉，今日索尼中国官微发布文章，内容是今年7月在美国加州洛杉矶举办的SIGGRAPH2019上展示了一款圆柱型透明式显示屏样品，该显示屏采用了全息屏幕技术，可360度显示影像。



索尼新圆柱型透明式显示屏：可360度显示影像

根据官方描述，这项技术提供了可融入周围空间和影像的全新观影体验，能够该通过在透明的圆柱屏幕上投影，让用户可以360度观赏影像。

索尼表示由于光从透明物体中透过，所以透明显示屏很难同时兼顾其透明度和投影亮度。因此索尼新开发了一种能够在保持高透明度的同时，显示高亮度影像的全息显示屏，通过独特的圆柱投影光学设计，实现了360度全方位的，鲜活生动的影像观看。

360度圆柱型透明式显示屏在SIGGRAPH2019上的主要展示内容：

1、360度高速照相机跟踪功能，让2D影像也能栩栩如生

通过搭载了IMX383影像传感器，可实现每秒1000帧拍摄的高速照相机，360度无缝追踪观众的位置，让观众始终感觉影像存在于圆柱之中， 即使是2D影像也能栩栩如生。

2、通过多个显示屏样品的联动，打造全新的空间演出应用方案

展示使用多台显示器样品，联动各个影像的模型，向影像创作者提出新的空间演出方法。

3、活用360度的影像显示，实现光和声音的实时互动

通过手势对360度影像及所搭配的音乐进行实时操控，实现崭新的互动娱乐体验。该应用方案由索尼互动娱乐针对此次展示模型专门开发。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼新圆柱型透明式显示屏：可360度显示影像http://news.zol.com.cn/723/7231454.html