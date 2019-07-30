中关村在线消息：7月30日消息，据西班牙媒体《每日体育报》报道，国内知名人工智能公司科大讯飞即将成为西班牙球队西班牙人的赞助商，并力邀武磊成为科大讯飞的形象大使。随后，科大讯飞方面对此进行了回应，表示对这一消息不予置评。





科大讯飞回应邀武磊代言传闻：不予置评

据了解，《每日体育报》提到科大讯飞与西班牙人的签约等仪式将于当地时间下周一在西班牙人主场埃尔普拉特体育场举行，由俱乐部副主席主持。不过从现在的状况来看，并没有更多的国内体育媒体跟进此事，因此还是需要等待官方公告。

今年6月份的时候，科大讯飞正在筹备建立一个人工智能基金，总价值为3.5亿美元。科大讯飞希望这个基金可以专门投资人工智能初创企业，以加强其国内的生态系统建设。

嘉信资本的创始合伙人罗毅将会成为这个新基金的管理人，他在接受采访时表示，科大讯飞希望能够在全球筹集资金，也计划在应用程序和硬件方面都进行投资。目前，科大讯飞的市值为620亿元人民币，去年用于研发的资金为2.51亿元人民币。

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