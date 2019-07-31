每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

手机几乎是所有人的贴身之物，既然是常用的手机，当然需要好好保护好啦，下面给大家推荐一些好看实用的手机保护神器吧~

（以vivo手机举例，其他种类的手机可以看店铺的其他产品，可同用优惠券）

01 手机钢化膜

纯透明玻璃，触控更灵敏。还原裸机手感。增强抗蓝光和抗指纹，屏幕高清，为你的视力保驾护航。全屏全玻璃，防爆防碎边。自动吸附，贴合紧，不起泡，不翘边。30天免费质保，质量杠杠的~





02 防偷窥钢化膜

钢化膜采用进口防偷窥技术材料更加高透不晃眼，手机屏幕只能正面可视，45°角测试几乎看不到屏幕上的文字，可有效保护隐私。高效防爆裂有效抵挡尖锐物体。冲击下不易摔碎，而且有较强的承重能力。手机贴膜自动吸附，贴膜更轻松。





03 男生用手机壳

漫威系列是很多男生的最爱，蜘蛛侠复仇者联盟满足你的“英雄主义”。





04 三合一充电线

一线三用的充电线可以为充电带来很多便利性，可同时为安卓、苹果、type-C接口的手机充电，这样再也不担心朋友聚会的时候只有一根数据线啦~





05 安卓快速充电线

快充充电线在充完电之后涓流缓冲，保护电池，专业镀金插头搭载纯铜芯，减少充电电阻，实现快速充电。尼龙绳材质结实耐拉扯，防止在日常拉伸磨损中损坏。





06 双USB充电头

智能适配器有三种规格可选，分别输出5v1A、5v2A、5v1A和5v2A,。插头小身板充电不占位，有效节省插排空间。充电头为通用USB接口，广泛兼容多种数码设备。外壳采用高温阻燃材质，充电更安全。





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