    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    手机几乎是所有人的贴身之物，既然是常用的手机，当然需要好好保护好啦，下面给大家推荐一些好看实用的手机保护神器吧~

    （以vivo手机举例，其他种类的手机可以看店铺的其他产品，可同用优惠券）

    01 手机钢化膜

    纯透明玻璃，触控更灵敏。还原裸机手感。增强抗蓝光和抗指纹，屏幕高清，为你的视力保驾护航。全屏全玻璃，防爆防碎边。自动吸附，贴合紧，不起泡，不翘边。30天免费质保，质量杠杠的~

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    vivoy67钢化膜vivoy66i全屏ia抗蓝光y51a原装y67a手机viviy79a护眼y79y55y51y66vivo防摔l贴膜voviy55a丫viv0

    vivoy67钢化膜vivoy66i全屏ia抗蓝光y51a原装y67a手机viviy79a护眼y79y55y51y66vivo防摔l贴膜voviy55a丫viv0

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 8.4元

    进入购买

    02 防偷窥钢化膜

    钢化膜采用进口防偷窥技术材料更加高透不晃眼，手机屏幕只能正面可视，45°角测试几乎看不到屏幕上的文字，可有效保护隐私。高效防爆裂有效抵挡尖锐物体。冲击下不易摔碎，而且有较强的承重能力。手机贴膜自动吸附，贴膜更轻松。

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    vivox23钢化膜防窥膜全屏覆盖vivo x23幻彩版防偷窥屏步步高x23防偷窃手机贴膜前后全包无白边原装厂炫彩刚化

    vivox23钢化膜防窥膜全屏覆盖vivo x23幻彩版防偷窥屏步步高x23防偷窃手机贴膜前后全包无白边原装厂炫彩刚化

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 20.8元

    进入购买

    03 男生用手机壳

    漫威系列是很多男生的最爱，蜘蛛侠复仇者联盟满足你的“英雄主义”。

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    vivo手机壳x27pro软壳x23幻彩版男生x21屏幕指纹创意个性漫威复联z3钢铁侠蜘蛛侠复仇者联盟四4欧美风全包薄

    vivo手机壳x27pro软壳x23幻彩版男生x21屏幕指纹创意个性漫威复联z3钢铁侠蜘蛛侠复仇者联盟四4欧美风全包薄

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 19.9元

    进入购买

    04 三合一充电线

    一线三用的充电线可以为充电带来很多便利性，可同时为安卓、苹果、type-C接口的手机充电，这样再也不担心朋友聚会的时候只有一根数据线啦~

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    三合一数据线一拖三充电线iPhone6苹果华为type-c二合一手机X车载安卓vivo小米多头充电器5a快充多功能加长

    三合一数据线一拖三充电线iPhone6苹果华为type-c二合一手机X车载安卓vivo小米多头充电器5a快充多功能加长

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 9.8元

    进入购买

    05 安卓快速充电线

    快充充电线在充完电之后涓流缓冲，保护电池，专业镀金插头搭载纯铜芯，减少充电电阻，实现快速充电。尼龙绳材质结实耐拉扯，防止在日常拉伸磨损中损坏。

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    AP安卓数据线手机高速2a快充单头适用小米华为vivo红米三星s7魅族魅蓝note5micro usb快速充电线器

    AP安卓数据线手机高速2a快充单头适用小米华为vivo红米三星s7魅族魅蓝note5micro usb快速充电线器

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 14.8元

    进入购买

    06 双USB充电头

    智能适配器有三种规格可选，分别输出5v1A、5v2A、5v1A和5v2A,。插头小身板充电不占位，有效节省插排空间。充电头为通用USB接口，广泛兼容多种数码设备。外壳采用高温阻燃材质，充电更安全。

    每日精选：30元以下的手机男生贴心周边

    罗马仕苹果6S充电器快充数据线闪充2.1A充电头8 快速安全7 XS/安卓华为/小米/vivo手机通用双USB口充电线器XR

    罗马仕苹果6S充电器快充数据线闪充2.1A充电头8 快速安全7 XS/安卓华为/小米/vivo手机通用双USB口充电线器XR

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 11.9元

    进入购买

    (本文图片来自于网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日精选：30元以下的手机男生贴心周边http://news.zol.com.cn/723/7231413.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7231413.html report 2110 手机几乎是所有人的贴身之物，既然是常用的手机，当然需要好好保护好啦，下面给大家推荐一些好看实用的手机保护神器吧~（以vivo手机举例，其他种类的手机可以看店铺的其他产品，可同用优惠券）01 手机钢化膜纯透明玻璃，触控更灵敏。还原裸机手感。增强抗蓝光和抗指...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品