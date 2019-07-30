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    ROG手机ROG 游戏手机2精英版（8GB/128GB/全网通）

    ROG游戏手机2明日开售 京东预约量已超254万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周二，华硕正式在国内发布了第二代ROG Phone游戏手机，该机将于明日正式开启首销，目前京东的预约量已经超过了254万。

    ROG游戏手机2明日开售 京东预约量已超254万
    华硕ROG Phone 2明日开售

    据了解，华硕ROG Phone 2代其实整体的设计与前代基本一致，而这次的受欢迎程度远高于前代产品的主要原因之一，就是其搭载了一块可以带来超高游戏体验的显示屏。虽然这块屏幕的分辨率仅为1080P，但是其支持10位HDR，还支持最高120Hz刷新率和240Hz触控采样率以及屏下指纹识别。

    ROG游戏手机2明日开售 京东预约量已超254万
    华硕ROG Phone 2支持屏幕指纹

    核心配置方面，华硕ROG Phone 2搭载了高通最新发布的骁龙855+旗舰处理器，提供最高12GB+512GB存储组合，并标配UFS 3.0存储规格。机身内置6000mAh超大电池，并支持30W快充规格。运行基于Android 9的ZenUI 6操作系统。

    ROG游戏手机2明日开售 京东预约量已超254万
    华硕ROG Phone 2采用后置双摄

    拍照方面，该机采用了4800万主摄（索尼IMX586）+1300万超广角的双摄组合，前置相机则为1300万像素。价格方面，华硕ROG Phone 2精英版8GB+128GB售价为3499元，12GB+512GB版售价为5999元。

    （本文图片来自网络）

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