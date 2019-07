中关村在线消息:今天微软中国宣布国行Xbox One S青春版正式发售,同时表示将携新品和游戏登陆ChinaJoy 2019,其中包括Xbox精英无线手柄二代国行版。

Xbox One S青春版主打性价比,性能方面,除了不支持4K蓝光光盘播放、实体游戏光盘等功能以外,其他与Xbox One S一致。目前玩家可在微软商城、京东微软旗舰店和天猫微软旗舰店购买该产品。



国行Xbox One S青春版今日正式发售

此外,第二代Xbox精英无线手柄在今年6月的E3 2019微软发布会上正式公布,微软官方声称将在年内发布。性能方面,第二代Xbox精英无线手柄加入了包含可调整阻力的拨杆、全包围防滑握把、更精短的扳机锁以及长达 40 小时的续航时间等 30 个新功能。

(本文图片源自网络)



