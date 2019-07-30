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    郭明錤：明年iPhone将配备TOF镜头 提升AR能力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，著名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）频繁发布预测报告，他在最新的预测中提到，苹果将会为明年秋季推出的其中两款iPhone将配备3D TOF镜头，用于提升iPhone的AR能力。

    郭明錤：明年iPhone将配备TOF镜头 提升AR能力
    苹果将使用3D TOF系统提升AR能力

    据了解，苹果在推出iOS 11时就提供了AR的功能应用，但目前仅通过苹果后置摄像头来实现实现。而如果加入后置3D TOF传感系统后可让AR功能更为强大，例如使 AR 虚拟形象与真实环境中的物体，进行更多地交互。同时3D传感系统还可以检测深度信息，构建三维地图。

    郭明錤：明年iPhone将配备TOF镜头 提升AR能力
    3D TOF的应用会为苹果AR眼镜奠定基础

    另外，苹果近年来一直AR、VR等方面做努力，在手机上应用3D TOF传感系统也会进一步苹果对AR技术的研究，为将来的AR眼镜奠定技术基础。

    值得一提的是，郭明錤预近日还预测称：“2020的3款iPhone都将支持5G”。根据这段时间的爆料来看，明年的iPhone将会使用高通的5G基带来实现5G网络的应用。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：郭明錤：明年iPhone将配备TOF镜头 提升AR能力http://news.zol.com.cn/723/7231343.html

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