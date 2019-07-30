传三星为补偿新机取消耳机孔 将免费赠送无线耳机

中关村在线消息：近年来，各手机厂商为了防水性能和节省内部空间纷纷取消了独立的耳机接口，而三星是为数不多一直坚持保留3.5mm接口的厂商。但是根据现有的爆料显示，三星将在Note 10系列中正式砍掉这个独立接口。



三星Galaxy Note 10系列正式取消耳机接口

根据外媒最新报道，三星将会为取消3.5mm耳机接口提供一些列补偿措施。三星将会会在Galaxy Note 10的包装中随机附赠全新的USB Type-C转3.5mm转接线和USB Type-C接口的耳机。另外，三星还将向早期预订Note 10的用户免费赠送一套Galaxy Buds真无线耳机。



三星将为用户提供多种补偿方案

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。屏幕尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的方案。核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。

拍照方面，这两款机型将分别采用后置三/四摄的方案，Galaxy Note10会配备规格为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头的三摄组合，而Galaxy Note10+将会额外增加一颗TOF镜头。

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