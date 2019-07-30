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    Facebook提醒投资者：Libra可能“胎死腹中”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，Facebook在最新季度报告中提醒投资人，虽然公司期待明年推出数字货币Libra，但一系列因素可能阻碍这一切的发生。

    Facebook通知投资者：Libra可能“胎死腹中”
    Facebook提醒投资者：Libra可能“胎死腹中”

    在报告的风险部分，Facebook表示，自从6月宣布将推出Libra以来，公司已意识到来自立法者和监管者的严力阻拦。

    在周一和CNBC的对话中，以为Facebook发言人表示，在产品推出之前，公司会和相关方进行开诚布公的协作。

    “我们知道，Libra的发行之路将很漫长，我们无法独立完成。”发言人表示，“保持和监管机构、立法者及专家的沟通对Libra的成功至关重要。这也是Facebook及Libra组织其他成员此前公布我们的计划的原因。”

    “Libra吸引到了许多司法管辖区内政府和监管机构的严格审查。”Facebook在文件中说。

    此外，市场对此类货币的接受度也非常不确定。因此，Libra和相关产品及服务不能保证能按时推出，甚至存在“胎死腹中”的可能。

    （文中图片来自互联网）

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