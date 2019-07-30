腾讯与高通在手游领域展开合作：开发5G游戏、云游戏

中关村在线消息：今天高通无线通信技术（中国）有限公司宣布与腾讯游戏在游戏领域展开全面合作。双方将围绕Qualcomm®骁龙TM移动游戏终端、游戏内容和性能优化、Snapdragon Elite Gaming特性增强、云游戏、AR/VR、5G游戏等技术等方面进行合作。



高通无线通信技术（中国）有限公司宣布与腾讯游戏在游戏领域展开合作

腾讯高级副总裁马晓轶表示：“多年来，腾讯一直与Qualcomm保持紧密合作。我们很高兴今天宣布的战略合作进一步深化并拓展了双方的合作伙伴关系。我们希望双方积极展开的合作能够利用各方的技术及研发专长，在进一步推动游戏产业创新的同时，也为用户带来更高品质的游戏及交互体验。”

Qualcomm中国区董事长孟樸表示：“凭借30年的持续创新，我们正在开启全新的娱乐和游戏时代。作为5G的关键用例，移动游戏将能够很快利用新一代连接技术的优势。更快的速率、更高的带宽和出色的超低时延将赋能即时、多人的沉浸式游戏体验。我们希望通过此次与腾讯宣布的全新战略合作，丰富全球消费者的生活并改变游戏规则。”

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