中关村在线消息：近日据外媒 WinFuture 爆料称，继“Aura Glow”配色的 Galaxy Buds 无线耳塞之后，Galaxy Note 10 也传出了会有一款新粉色的机型，目前已有多张疑似 Galaxy Note 10 Pink 的渲染图在网络上曝光。



新粉配色三星 Galaxy Note 10 渲染图曝光

目前了解的情况是，Galaxy Note 10 彼岸准办会采用 6.3 英寸的 AMOLED 显示屏、Note 10 Plus 则是 6.7 英寸，但它们均拥有超窄边框和 Sound on Display 屏幕发声技术。

Galaxy Note 10 还配备了后置三摄，包括一颗 12MP @ f / 1.5 - 2.4 的主摄、16 MP @ f / 2.2 广角镜头、以及一颗 12 MP @ f / 2.1 长焦镜头。前置则是 10MP @ f / 2.2 双像素（Dual Pixel）摄像头。

Galaxy Note 10 Plus 机型，还在背部引入了一颗 ToF 深度感知传感器。电池方面，Note 10 / 10 Plus 分别为 3500 / 4300mAh，续航表现应该会相当喜人，并且支持 45W 快充。

Galaxy Note 10 为 151×71.8×7.9 mm、重 167 克。Note 10 Plus 则是 162.3×77.1×7.9 mm，重 198 克。处理器方面，两者性能一致，都是八核 @ 2.7GHz 的 Exynos 9825 SoC 。

运存方面，Note 10 Plus 配备了 12GB RAM、而 Note 10 标准版则是 8GB，因此前者会更合适多任务处理器。

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