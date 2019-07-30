中关村在线消息：近日据外媒据《纽约时报》报道，Uber已从其营销团队裁员400人，试图削减成本，这一消息是在Uber上市两个多月后的一个不稳定时期出现的。



Uber营销团队裁员400人 试图削减成本

据了解，Uber首席执行官Dara Khosrowshahi在发给员工的电子邮件中写道：“我们的许多团队规模过大，造成工作重叠，导致决策所有者不明确，并可能导致平庸的结果。”

“作为一家公司，我们可以做得更多，以保持高标准，并对自己和彼此有更高的期望。所以，简单地说，我们需要恢复我们的优势。”

据《纽约时报》报道，裁员消息于周一在该公司内部宣布，并将在全球数个Uber办事处进行。400名员工约占该公司营销部门总人数的三分之一，该部门负责乘车促销，广告和社交媒体。据美国证券交易委员会提交的文件显示，Uber拥有大约25000名员工。

Uber在成为上市公司后经历了艰难的开端。当它在5月份首次公开募股时，其股价下跌了近8％。从那以后，它的股价一直徘徊在45美元的首次公开募股发行价附近。此前Uber的三名董事会成员及其首席运营官和首席营销官已辞职。

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